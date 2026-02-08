認識《豆腐媽媽》替身！葉天倫誇身段俐落 嘆：簡陋安全措施令人痛心
民視八點檔《豆腐媽媽》37歲替身演員蘇德揚，拍戲時墜落受傷，引起各界關注。國片導演葉天倫今（2/8）透露，在屏風表演班認識蘇德揚，讚對方身段好也專業，「看見拍攝現場如此簡陋的安全措施，實在令人痛心」。
葉天倫在臉書表示，在屏風表演班的時期認識蘇德揚，兩人同月同日生特別有緣，「劇校出身的他除了身段俐落動作專業，後來也出演不少廣告。看見拍攝現場如此簡陋的安全措施，實在令人痛心」。
葉天倫說，影視產業就是有這樣的荒謬情形，「我都不看國片台劇」也不在少數。製作上便宜行事，不管是劇本刻意不詢問當事者意願，還是拍攝現場安全防護隨便，這都不應該是產業常態。
他呼籲，「請各位認清認真努力的台灣影視團隊和工作人員，並且支持我們」，並盼大家為蘇德揚祈福，祝福他早日康復。
民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝期間發生嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在演出從高處墜落的橋段時，因劇組未確實架設防護措施導致其直接撞擊地面，傷勢嚴重。事後家屬更指控劇組僅支付部分醫療費用。對此「萬星傳播」製作公司於今(8)日發聲明回應。 八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝工地戲時因未做好防護措施，導致替身演員蘇德揚自高處墜落重傷，事後其未婚妻更在社群表示，遭劇組及民視電視台漠視，劇組也被證實未依規定投保勞工保險及職災保險。今日蘇德揚未婚妻再度發聲，指出製作單位僅支付部分醫療費用，未包含看護與急診相關支出。 製作公司「萬星傳播」針對醫療費用爭議指出，事故發生後，蘇姓替身演員自桃園轉送至新北就醫，因當下未攜帶健保卡，產生約2萬元自付額，該筆費用已由製作單位先行處理，後續補齊健保卡後亦有退費。此外，蘇姓替身演員出院時的醫療費用總額為6萬2633元，亦由製作單位完成繳付，強調並非外界所稱的「僅支付部分醫療費」。 至於尚未完成款項程序一事，萬星傳播表示，今日中午12時17分接獲統籌通知仍有款項未完成流程後，隨即於12時41分完成轉帳並全數付清，相關紀錄皆可查證。
工安意外勞檢結果出爐！《豆腐媽媽》替身重摔沒勞保 民視認了：虛心接受
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
《豆腐媽媽》替身命危！好友男星痛罵劇組哭喊：人命這麼不值錢嗎？
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」蔡維歆
快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」
國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今（7）日也發聲道歉
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。