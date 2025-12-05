認識不久鬧矛盾…川19歲小夥不會游泳 為救跳河女友溺亡
11月21日凌晨，19歲小夥周鳳剛為救跳河的李姓女友，跳入冰冷的河中。最終，女友被他推到岸邊獲救，他卻不幸溺亡，生命永遠定格在了四川西昌市的海河中。家屬表示，周鳳剛與女友相識不久，「他都不會游泳！」事發後，警方經調查排除刑事案件。
紅星新聞報導，周鳳剛的表哥劉先生表示，19歲的周鳳剛與李女相識僅幾個月，「他沒有把女方帶回過老家，我們是透過警方才了解到兩人是男女朋友關係。」
據報導，事發前，周鳳剛與李女在鬧矛盾。劉先生稱，經他們了解，李女及其閨密、朋友等多人11月21日凌晨在聚餐飲酒，李女多次給周鳳剛打電話，邀請他出來喝酒。周鳳剛起初表示拒絕，可在李女的反覆邀約下，最終還是赴約。一同飲酒後，眾人陸續離場。
但是，此次見面並沒有讓兩人和好。劉先生稱，事發時，河邊僅有周鳳剛、李女及其閨密三人。事發前，李女曾對周鳳剛說：「你不理我，我就跳河。」後來，李女給閨密發訊息，閨密覺得會出事，匆匆趕到海河邊勸阻。
沒想到，李女最後還是跳了下去。周鳳剛立刻脫掉外衣，跳入河水中施救。他奮力將李女推向岸邊，李女的閨密將李女拉上岸，周鳳剛卻漸漸沉入水中。事發後，轄區派出所接獲報警，迅速趕赴現場處置。
「我表弟不會游泳，他可能下意識就跳下去救人了。」劉先生說。事發後，警方告知周鳳剛家屬，經比對李女、其閨密的筆錄，雙方說法基本一致，當天凌晨一同飲酒的人員也已做了筆錄，最終警方排除他殺及刑事案件的可能。
劉先生介紹，他全程參與了調解，見過李女家屬，但調解結束後，對方便再未露面，女方也沒有參加其表弟的葬禮。經調解，李女父母墊付4萬餘元用於周鳳剛的安葬事宜。 他認為，周鳳剛是為了營救李女才不幸溺亡的，女方應當承擔一定責任。
報導指出，兒子離世後，49歲的周先生憔悴許多。他表示兒子已於11月30日在老家安葬， 「這段時間都沒心思吃飯，整夜睡不著覺，滿腦子都是孩子的樣子。」談及兒子，他數次停頓，勉強平復情緒。他稱，相關事宜一直委託周鳳剛的表哥處理，至於是否起訴女方主張民事賠償，等過段時間再和家人商量決定。
四川恆和信（涼山）律師事務所張天鴻律師表示，從目前中國法律規定而言，男女朋友關係未被法律直接納入上述救助義務範疇。男女朋友關係屬於道德和情感範疇，而非法律上的特定身分關係（如夫妻、監護人與被監護人等），因此原則上不產生強制性的救助義務。
