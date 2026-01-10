認識僅半年！鋼鐵廠老闆花百萬包養 酒店妹嬌喊：X老公100下

記者楊忠翰／苗栗報導

苗栗縣1名鋼鐵公司老闆阿豪（化名），長期出入酒店小姐萱萱（化名）住家，還在半年內匯款逾百萬元給對方，後來妻子發現兩人姦情，遂對萱萱提出告訴，苗栗地院判萱萱須賠償40萬元。

阿豪妻子主張，2025年4月間，丈夫結識酒店小姐萱萱，不但多次出入對方住家，還進一步發生親密行為，小萱甚至以「老公」稱呼丈夫，並互傳鹹濕訊息，內容提及「明天就可以X老公了」、「老公我在家等你，我心裡眼裡都是老公」、「那麼愛我老公，X老公一百下，現在要過來給我X」、「老公早安，昨晚被老公X了好好睡哦！」等字句，顯然兩人關係非比尋常。

阿豪妻子還說，她發現家庭財務異常後，隨即調查丈夫帳戶，赫然發現丈夫從2024年底開始匯錢給萱萱，每次金額為15萬元、31萬元及10萬元不等，每月還額外提供生活費5萬元。

萱萱辯稱，她是在一般飲食店工作，阿豪則是她的顧客，匯款是為了支付餐費及酒水錢；但法官調閱相關資料後發現，萱萱的確從事酒店陪侍工作，並與阿豪長期存在逾越正常交往的關係與金錢來往，已超出一般社會通念可容忍範圍，對阿豪妻子配偶權造成重大侵害。

法官認為，阿豪與妻子婚姻長達20年，考量雙方經濟狀況，以及萱萱行為對家庭破壞程度，判萱萱必須賠償40萬元，全案仍可上訴。

