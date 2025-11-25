認識友善森林產物認證 買香菇、蜂蜜也能保護森林
人類之所以要保育森林，在台灣一個重要的理由是，它名符其實是我們的「靠山」。台灣不但是多山的環境，而且山上都是森林。我國林下經濟政策相關產值，迄今已累計逾1.5億元，農業部林業及自然保育署2024年更進一步推動林下經濟產品驗證標章，目前全台共有28位「林農」獲得驗證。
守護森林不嫌多 林下經濟政策為森林增加盟友
儘管全球森林減損的面積仍顯著可見，在台灣則透過召喚不同型態的森林守護者來保護森林。過去台灣擁有林地的居民，無論是投入造林還是生產林木，在漫長的撫育林木期間，往往難以維持基本生計，導致部分林地出現違規使用、或被變更為果園與菜園的現象。由於這些行為直接關係到居民的生計，政府單位在推動改善時也面臨相當大的挑戰。
如今，透過鼓勵友善森林的林下農作發展「林下經濟政策」，不僅讓周遭居民受益，也促使林農成為守護森林的重要力量。林農的加入，使守護森林的行動更具群眾基礎，進一步強化了台灣森林的保育工作。
2019年起，林保署積極推動林下經濟政策，去（2024）年進一步發展林下經濟產品驗證標章，確保產品的品質與安全，提升消費者信心。目前全台有28位林農獲得驗證標章，農業部將提供通過驗證的農友，每年每公頃3萬元的資材補助，為期三年。
林業保育署長林華慶解釋，傳統森林經營以木材生產為主，在長達2、30年造林撫育過程中，會面臨沒有收益，還需持續投入勞力及營林成本的處境，林下經濟能為林農帶來持續、可預期的收入。但由於多數林下經濟經營規模不大，且多位處山區，林農分散難以組織產銷班，因此常無法申請農產品驗證補貼或獎勵。
為確保消費者食品安全及維繫林下經濟產品市場價值，林保署委託慈心有機農業發展基金會研擬、執行林下經濟產品驗證相關規範。
林下經濟經營的首要宗旨，是採用對森林資源和環境影響較低的生產方式，以降低生態系統退化的風險。因此，林農在生產過程中不得使用農藥、化學肥料等有害物質以維繫生物多樣性，並確保產品的品質與安全。
驗證制度涵蓋了生產、加工、分裝及流通等各個環節。驗證流程包括進行現場稽核及產品抽樣，並對樣品進行「農藥殘留」、「重金屬」及「成分檢驗」等項目的檢測。只有在這些檢測項目均合格者，方可獲授「林下經濟產品」證明標章。
林下農作照顧森林 在餐桌上孺慕森林
林下經濟至今六年，產值累計超過1.5億元，品項包括：段木香菇、木耳、台灣金線連、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、台灣白及、絞股藍等十個品項。
「這些林下生產的蜂蜜、段木香菇，還沒吃之前，便彷彿置身森林。」長期陪伴山村部落發展的屏東科技大學森林系教授陳美惠，形容林下經濟是友善森林、森林共生，驗證標章可幫助消費者辨識產品，而享用這些照顧森林的產品，有如沉浸芬多精、蟲鳴鳥叫的森林，吃起來也充滿正能量。
陳美惠長期以山村豐富地景推動生態旅遊，意識到山村環境常受天候影響，以此振興山村經濟有所不足，因此森林農作也成為重點。推動林下經濟對山村來說是一個機會，因為特色生產加上旅遊的加值，是山村經濟的展望。「森林農作不是平地大規模農業開發的思維，而是與森林共生的概念。」
台灣社會曾歷經農業上山帶來的衝擊，不免讓社會大眾擔心，在森林從事農業，會不會破壞森林？陳美惠認為，這六年來足證明，林保署推動林下經濟的過程，將森林保育價值放在核心，不僅在森林生產、減少對森林的衝擊，也滿足林農生計，還照顧森林生態系，維持森林樣貌。他鼓勵消費者支持經過驗證的林下產品，透過消費支持台灣友善林業。
提振林業為農業扳回一城 將有機精神引入林地
慈心基金會執行長蘇慕容表示，當獲邀參與林下驗證制度規畫時，曾到過幾座山村了解林農生產概況，這些地方十分遙遠，非平地農糧生產的農地或農村那麼交通可及，形容跟著林農搭運貨小卡車上山，「坐到屁股痛」才來到林農生產的基地，路途盡是坎坷顛簸。基金會內部討論時也提到，這份工作辛苦不易，要承接嗎？但他看到了這項政策的遠見及價值，毅然接受挑戰。
「農業指稱的對象包括農林漁牧，但鮮少林業的想像。」蘇慕容說，台灣提到農業，所指的都是農民在農地的生產；而提振以林木生產為主的林業，他認為是為農業扳回一城。
制定林下農作規範，精神就和綠色保育標章一般，都能被視為有機農業的一環。「有機農業並非只限定有機驗證標章，廣義的有機農業也將相關的友善耕作，包括林下驗證產品都涵蓋在內。」蘇慕容肯定林下經濟政策，「將友善、有機農業的精神，不僅在農地上發生，更引入林地。」
原生地栽植金線連 有森林當靠山就有生計
嘉義縣番路鄉草山社區是典型的山村，社區發展協會理事長翁榮顯帶著四位農民種植金線蓮響應林下經濟，期待能帶動社區經濟收入。金線連（或金線蓮）是台灣特有蘭科植物，因葉脈呈金黃色而得名，視為珍貴藥草而有「藥王」或「藥虎」之名。性喜潮濕陰暗的闊葉林下，因過度採集，野生數量稀少，目前以人工栽植為主。
栽植金線連的理由，十分純粹：當地就是它的原生地。只是即使生在原生地，栽植卻未如想像中容易。翁榮顯說，由於氣候條件充滿變數而面臨種種挑戰，幸由林保署嘉義分署、嘉義大學協助，栽培技術得以突破。之前因產量不穩定造成銷售困境，如今也隨著技術成熟逐漸克服。「現在出門會說自己種植金線蓮、推銷產品，客群逐漸增加。」
除了金線連，幾位林農也種植台灣山茶和天仙果，都取得驗證標章。
廖晋翊畢業於屏科大森林系，是陳美惠的嫡傳子弟，以所學成立源森生態有限公司，持續服務山村。他秉持國際「里山倡議」精神，透過林下養蜂，協助霧台神山部落發展，創造在地農業品牌，不改其志而以「林下經濟」產業獲選農業部第7屆百大青農。他提及林下經濟對社區的好處時說，台灣森林得天獨厚，生物多樣性提供眾多惠益，他在霧台鄉與部落青年在林下生產的各項產品，也透過生態旅遊行銷，兩者相輔相成。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 5 小時前
中國CPB聯賽今選秀 前富邦悍將外野手第2輪獲指名
中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月開打，有5隊參賽，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，今天在深圳進行選秀會，前富邦悍將外野手王詩聰在第2輪獲長沙旺旺黑皮指名，眾所矚目的林益全和曹錦輝並未在選秀名單。自由時報 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 23 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 4 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
一堆人每天都在吃！2大食物竟是「癌症加速器」 專家揭防癌5撇步
癌症是台灣的第一大死因，已經連續43年蟬聯榜首，根據衛福部公布的113年國人死因統計，死因前5名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病。然而，近日營養醫學醫師劉博仁就呼籲，「高血糖」與「高胰島素」的東西要少吃，更傳授5個抗癌撇步。鏡報 ・ 8 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
走進中壢巷弄裡的海王星bakery！手作歐式麵包、招牌司康，奶油香與靜謐咖啡香交織，享受不被打擾的慢活時光
如果有一顆行星專為喜歡麵包與奶香氣息的人而存在，那大概就是「海王星 bakery」了，從原本的海王星司康升級為二號店的海王星 bakery，不僅有內用區，還有當天現製現烤的烘焙點心系列，在中壢靜謐的住宅巷弄裡，這間烘焙坊沒有大招牌、沒有喧鬧的音樂，只有自然光灑落木桌的柔亮，以及空氣中淡淡的奶油香，推開木門的那一刻，就像走入一個緩慢自轉的小宇宙，忍不住會想買好多麵包外帶的魔力⋯⋯Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前