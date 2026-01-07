認識台灣好木材、結合多媒體闖關的互動遊戲區｜嘉義親子景點

從民國50年代一家默默耕耘的檜木製材廠，到如今轉型為充滿活力的觀光休閒據點，愛木村走過了近一甲子的歲月。如今，由第二代經營者接手，他們懷抱著將傳統工藝與現代創意融合的願景，精心打造了集教育、娛樂、DIY體驗於一體的「愛木村觀光工廠」，成為了一個極具特色、適合親子同遊的景點。

愛木村地方文化館門票100元。進入愛木村，最引人注目的入口景觀，便是那輛彷彿從過往歲月駛來的阿里山小火車。這不僅是一個造型裝置，更是愛木村歷史的起點與象徵。阿里山森林鐵路，曾是伐木業發展的重要命脈，承載著無數檜木的運輸，也間接見證了木材產業的興衰。這台小火車，猶如時光的列車，載著遊客穿越回愛木村的創業初期，為接下來的木材探索之旅拉開了序幕，也點明了廠區與這片土地、這項產業的深厚淵源。

「秘密隧道」一個充滿探險意味的空間，專門聚焦於介紹和展示台灣最珍貴的五種針葉木，即紅檜、扁柏、香杉、肖楠、台灣杉。在幽靜的隧道氛圍中，透過精美的圖片、詳實的文字說明，以及最為直觀的原木展示，遊客可以學習如何辨識這些樹種獨特的紋理、色澤和特徵。

為了讓知識更加立體化，愛木村將學習過程融入了多感官的體驗。在這裡，你可以親手觸摸這些質地各異的原木，感受它們天然的表面觸感。更能鼓勵你做的一件事，是「聞聞木頭的味道」。不同的樹種，散發著獨特的香氣，或許是清幽淡雅，或許是濃郁沉穩，這些嗅覺的體驗，是文字和圖片難以傳達的，卻能深深烙印在記憶中。

「愛木村互動遊戲區」這裡完全以木材為主題，打造了一系列充滿趣味的遊樂設施。這些設施結合了傳統木工的精緻與現代多媒體闖關的互動性，使得遊玩過程既好玩，又能激發腦力。

在一個專為幼齡兒童設計的室內區域，設有以實木搭建的溫馨溜滑梯，以及各式各樣的木製玩具。這裡安全、柔軟，讓小小孩們也能在充滿自然芬芳的環境中，安全地探索和玩耍，享受與木頭親密接觸的樂趣。

愛木村園區內，還有一段與歷史遺跡緊密相關的珍貴存在「愛木村千歲紅檜爺爺」。這是一棵樹齡超過2000多年的巨大紅檜神木。它的存在本身就是一個奇蹟。據說，這棵神木在日據時期，原本被選中要運往日本，用以建造重要的神社，但因緣際會，最終得以留在台灣這片土地上，繼續守護著這片森林。愛木村提供了一個讓遊客可以誠心向紅檜爺爺祈願的機會。許多遊客在此虔誠地許下心願，希望得到神木的庇佑。園區內也展示了遊客們純真的心願，例如一位小朋友寫下：「我希望我的家人會長命百歲！」，這份質樸的祈願，充滿了人情味，也連結了自然與人文的情感。

在愛木村，你或許會看到一些別致的手勢，例如「順伯的手勢」。這並非簡單的「比讚」，而是源於在地傳統木材行業的智慧。「順伯」代表著一位經驗豐富的老師傅，而這個手勢，其實是代表著木材的「尺寸」或「規格」。這種在地化的圖像記憶符號將傳統的產業知識融入了現代的觀光體驗，讓遊客在輕鬆有趣的氛圍中，學到一些行業裡的「眉角」。

「愛木村文創小舖」這裡匯集了各式各樣的木材文創商品，將天然原料的原色與創意設計完美結合。從日常用品、文具、精緻的餐具與食器，到舒緩身心的精油、保養品，乃至線香、各式各樣的文創小物，這裡應有盡有。每一件商品都承載著木頭的天然紋理與溫潤觸感，以及愛木村對品質與設計的堅持，讓遊客可以挑選一份獨特而有意義的紀念品，將這份來自愛木村的木質溫暖，帶回生活中，延續這段美好的時光與記憶。

愛木村地方文化館

嘉義市文化路909-3號





