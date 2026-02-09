認識台灣超人氣6大蕉類 「這樣」保存香甜Q彈不變質！

編輯/鄭欣宜撰文

台灣是名副其實的「香蕉王國」，香蕉也是台灣的代表性水果，台灣的蕉類種類多，而且一年四季都吃得到，香甜軟綿老少咸宜。也是很愛吃香蕉的小編，要跟女孩們分享台灣看得到的香蕉品種和特性，以及簡單的挑選方法，讓妳輕易在市場水果攤買到自己喜歡的蕉類。

台灣6大蕉類

1.香蕉/北蕉

讓我們先從最大眾的「香蕉」聊起。這裡指的通常是北蕉或是新北蕉。香蕉就是蕉界的標準偶像派，身材修長、皮膚金黃，還帶著一股天生的貴氣。它最厲害的地方在於口感鬆軟，甜度穩定，是那種妳運動完、開會前，隨手抓一根就能補充能量的國民天菜。

最常見的香蕉就是北蕉。圖/鄭欣宜拍攝

2.芭蕉

接下來是氣場完全不同的「芭蕉」。如果說香蕉是長腿超模，芭蕉大概就是那種愛健身的小隻馬。它長得比較短胖，稜角分明，皮也比香蕉厚點。別看它長得粗獷，人家內心細膩得很。芭蕉的口感帶著一種迷人的「Q彈感」，嚼起來有些韌性，而且味道有酸有甜，不像香蕉那樣甜。對於不喜歡甜膩、追求層次感的妳，芭蕉會是心頭好。

芭蕉。圖/鄭欣宜拍攝

3.山蕉

再來是另個常見品種「山蕉」。顧名思義，它是種在高海拔地區的嬌客。因為山區晝夜溫差大，生長週期比平地蕉長出一倍。這種慢工出細活的過程，讓山蕉的質地非常紮實，跟平地蕉的軟綿口感有所不同。吃山蕉的時候，妳會感覺到香氣在口腔裡久久不散。

山蕉。圖/鄭欣宜拍攝

4.旦蕉

當然，台灣的蕉類大家族怎麼可能只有這三位？妳聽過「旦蕉」嗎？這可是蕉界的小公主。它的體型迷你，皮極薄，果肉細緻如脂。對於那種想吃點甜又怕熱量爆表的女孩們來說，旦蕉是超棒的精緻甜點。一口一個，優雅到不行。

旦蕉。圖/鄭欣宜拍攝

5.玫瑰蕉

還有名字聽起來很高貴的「玫瑰蕉」。這種蕉類個頭比一般香蕉小，有濃郁蕉類香氣，口感Q彈軟綿。很適合女孩們吃，當作點心或是輕食都很好。

6.紅皮蕉

妳以為這樣就沒了嗎？還有一種「紅皮蕉」，也稱作蘋果蕉，外皮呈現磚紅色，看起來就像是剛曬過日光浴的健康男孩。紅皮蕉的果肉微黃，口感介於香蕉與芭蕉之間，甜度比一般香蕉更高。它的產量較少，如果妳在市場看到它，別猶豫，直接掃貨。

香蕉如何挑選？

其實挑選蕉類也是有一套哲學的。如果妳要馬上吃，請選表皮帶有「芝麻點」（黑斑）的。很多人以為那是壞掉，其實那是香蕉糖分轉換最完美的時刻，果肉香氣十分濃郁。

香蕉皮上的黑點，通常只是成熟過程中的自然變化，代表香蕉很甜。圖/鄭欣宜拍攝

反之，如果妳是想買回家放幾天，請選蒂頭還帶著一點青綠色的。放在室溫讓香蕉慢慢熟成，香蕉很容易熟成，夏天可能一天兩天就熟了，冬天放個三天五天也會熟，是很容易存放的水果

另外，千萬別把香蕉塞進冰箱，它可是熱帶水果，皮會瞬間變黑。如果真的吃不完，可以去皮切塊凍起來變成香蕉冰，直接吃或是和巧克力打成奶昔，滋味十分濃郁。

結語

台灣的蕉類豐富，其實就是這片土地多元包容的縮影。從路邊隨手可得的平民美味，到深山裡的高級蕉果，每一種蕉都有它獨特的個性和脾氣。希望透過這篇分享，能讓妳在下次與這些蕉類相遇時，不只是吃下它們，更能品出它們背後的那份台灣味。看完這些，妳是不是也想趕快去水果攤尋寶了呢？

