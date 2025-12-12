認識多發性骨髓瘤！醫：早期發現早期治療 長期存活新希望
【NOW健康 陳如頤／台北報導】多發性骨髓瘤（Multiple Myeloma）是血液腫瘤疾病的一種，與淋巴瘤、白血病並列為三大血癌性癌症。馬偕紀念醫院血液暨腫瘤科張育誠醫師指出，多發性骨髓瘤好發於老年族群，治療目標在於延長病人的存活時間並兼顧生活品質。若能透過各種藥物達成疾病緩解，可延緩疾病復發，避免後續治療難度增加，讓患者更有機會回歸正常生活，有人說：「有夢最美，希望相隨」，也有人說：「有夢最美，築夢踏實」，罹癌病患常常會有許多身心靈方面的困擾，透過與醫療團隊的溝通與討論，有機會讓身體的病痛獲得改善，心理壓力減輕，避免夢靨的困擾。
多發性骨髓瘤常見症狀 民眾應特別留意並與醫師討論
多發性骨髓瘤是因骨髓中的漿細胞（plasma cells）異常增生，進而影響血液功能的疾病，在血液性惡性疾病中，較不為人熟悉與瞭解，疾病好發族群偏向老年人。根據衛生福利部國民健康署統計，隨著診斷技術進步與人口老化，目前國內推估每年約有七、八百名新診斷患者；因臺灣人口高齡化趨勢，未來病例可能持續上升，多發性骨髓瘤已是國內第三常見的血液性惡性疾病，不可輕忽。
張育誠醫師說明，多發性骨髓瘤的常見症狀可用英文縮寫「CRAB」來掌握重點。C代表高血鈣（Calcium elevation），可能導致便秘等症狀；R代表腎功能病變（Renal impairment），嚴重者可能腎衰竭需要洗腎（血液透析）；A代表貧血（Anemia），可能使病人感到頭暈；B代表骨頭侵犯（Bone lesions），可能導致病患骨折。由於這些症狀不易與多發性骨髓瘤直接聯想，民眾應特別留意，鼓勵病患與家屬多與醫師討論。
積極清除癌細胞可延長疾病緩解期 延長整體存活時間
由於多發性骨髓瘤是一種造血系統的惡性疾病，需透過藥物進行控制，因此治療策略重點，先要有效抑制骨髓瘤細胞增生及穩定疾病，緩解因貧血、骨頭侵犯造成的疼痛、腎損傷等帶來的不適症狀；隨著治療藥物的研究發展，早期治療階段，盡可能清除體內癌細胞，讓治療反應更深、更持久，才能降低疾病復發風險，延長疾病緩解期。臨床上，有些重要的治療指標，例如：藥物整體反應率（Overall response rate）、疾病無惡化存活期（Progression-free survival）、整體存活期（Overall Survival），其實重點就是，盡可能延長生命，同時維持良好的生活品質。
張育誠醫師表示，若是能有效控制癌細胞的增長，將癌細胞清除得更徹底，疾病緩解的時間延長，疾病就越不容易復發。如果治療反應不佳，疾病就可能再度復發，而國內外文獻及臨床治療經驗，每次疾病復發後，病況會變得更加難以治療，若是能提高藥物整體反應率，讓疾病無惡化存活期延長，也會對整體存活有幫助，越早達到深層的疾病緩解，每次治療都能給予最有效的藥物，對病患及家屬而言是很重要的考量。
多發性骨髓瘤邁向多重藥物組合精準醫療 控制疾病惡化病程
隨著精準醫療的發展，多發性骨髓瘤的治療武器選項也越來越多元。藥物治療的方式，包括：類固醇、化學藥物、蛋白酶抑制劑、免疫調節劑、單株抗體、細胞治療等等。
藥物治療通常採取多種藥物組合的方式來進行，除傳統的化學藥物，幹細胞移植之外，越來越多的藥物，也提供病患越來越多的治療選擇，像雙特異性抗體等新藥也陸續被研發出來，國際血液學會（如美國血液學會ASH和歐洲血液學會EHA）的研究皆顯示，若能採取更積極的治療策略，包括在幹細胞移植前後都追求良好的疾病控制，有助於達到更深層的疾病緩解。
張育誠醫師補充，雖然有些病人因身體狀況等因素無法接受造血幹細胞移植，但無論是否接受移植，透過多種藥物的合併治療，提升治療深度，對病患的整個治療過程都是有幫助的。
國際治療指引強調「四合一療法」組合 台灣健保給付逐步跟進
國際多發性骨髓瘤的治療趨勢持續朝向多元藥物組合發展，從過去的兩種、三種藥物組合，進展到四種藥物組合。藥物組合的多元性，對改善病患的治療深度越有幫助。台灣健保給付方面也逐步跟上國際腳步，今年9月起，健保正式將抗CD38單株抗體的「四合一療法」，納入第一線治療符合可移植條件的病人有條件給付，這不僅是病友的一大福音，更是台灣骨髓瘤治療的重要里程碑。
雖然，現階段部分病人在用藥選擇上，不全然符合健保的給付條件，但病患仍有機會跟醫師做深入的討論，如何強化治療的深度，並兼顧生活品質。與醫師討論治療對策，選擇合適的藥物，讓疾病控制得更好，疾病不復發，患者的生活品質就會更好。張育誠醫師強調，醫病之間做好溝通，討論清楚藥物的作用與副作用，醫病共享決策（Shared Decision Making）是很重要的醫病溝通，共同決定治療目標，提升生活品質及延長生命長度，不要逃避或拒絕醫療。
早期治療改善腎功能與貧血 72歲婦人生活品質獲提升
張育誠醫師分享了一個成功的治療案例：一位72歲的女性病患，發病時出現腎功能不佳、頭暈及嚴重貧血的症狀，經檢查後確診為多發性骨髓瘤。
經與病患家屬討論後，病患選擇了「四合一療法」，採用了包含蛋白酶抑制劑、免疫調節藥、類固醇，以及抗CD38單株抗體的組合療程。經過積極治療後，病人的腎功能獲得顯著改善並恢復至正常，嚴重的貧血狀況也得到大幅度改善。張育誠醫師坦言，透過深度且有效的藥物治療，病患的整體生活品質也獲得了很大的提升。
張育誠醫師提醒，病人確診罹病之後，不需過度擔憂與害怕。由於醫療研究的持續進步，已經有越來越多好的藥物。病患應積極面對，早點與醫生商量討論，研擬出最佳的治療對策。
最理想的選擇是病患能力所及，願意負擔，且能與醫師充分溝通的治療方案，這將對病患整體未來的治療效果有顯著改善。不論是健保給付、自費治療，或是治療的優缺點、目標與對生活品質的影響等，都是值得深入了解。醫病共同決策找出治療的重要面向，只要及時介入並選擇合適方案，多發性骨髓瘤患者的整體存活與生活品質都能獲得明顯改善。
