認識妙津，我感覺珍惜──談《鬼的狂歡》，和那年一起拍片的邱妙津
「邱妙津（1969-1995）是具有代表性的同志文學經典作家，學生時期即是文學獎的常勝軍，且於一九九一年出版第一本小說著作《鬼的狂歡》。邱妙津從台灣大學心理系畢業後，於一九九四年前往法國巴黎第八大學攻讀碩士，同年出版《鱷魚手記》。一九九五年，邱妙津自殺身亡，自此在文壇掀起討論……」
這是台灣文學館的「邱妙津主題館」寫著她的描述，但不管別人如何描述或定義她，她就是三十多年前我們共同拍攝《鬼的狂歡》當時認識的她而已。
邱妙津之後的出櫃、法國求學到最後她選擇結束生命的方式，令我不解與震驚，但隨著時間過去，當年的記憶彷彿自動模糊不存在，也很少再跟人提起，只有一次，大概十年前一位碩士生要寫跟邱妙津有關的論文，在抽絲剝繭中來找我，跟我約見簡短的訪談一兩小時，詢問當時與她共同拍片的記憶，之後記憶就又沉入海底。
前陣子在整理舊的黑白底片轉數位檔案時，重新看到當年拍的幾張妙津與明俊（舞者）的照片，記得那天晚上他們在我的住處聚聚，大家聊著藝術、生活與電影，讓我再度回想起一些點滴，我突然想忠實地回想那段與她及當時學員朋友們短暫拍片相處的經過，只可惜很多記憶都像沙灘上的腳印模糊難辨，之後曾試著找當時較熟識的學員聯繫敘聚，可惜連谷歌、FB都也無法連上，因此這段過往記憶，若有錯置或不對的人事時地物，期待未來有老友能給予告知以作修正，但若能因此聚聚，是再好不過了。
時間回到三十二年前（編按：本文寫於二○二二年），記得是在一九九O年的五、六月吧！文建會與導演協會合作舉辦「第一屆影像傳播藝術人才研習會影像創意班」，培訓對影像製作有興趣的編導人才。在知道這個消息後，當年正在服役期間的我雀躍萬分，在不影響部隊出差勤務的情況下，長官同意我報名參加甄選，幸運地報名入選，於是也認識了邱妙津。
影像創意班大概就二十到三十人，記得主要是利用每星期的周末假日上課，課程規劃電影理論與實務兼具，結束後的期末，學員必須要分組拍攝出一部16mm短片。上課坐得近、下課較有話聊的自然就會各自成群，我跟妙津、鴻遠及其他幾位自成一組，經常密集聚會討論期末的拍片事務。
妙津當時已在聯合報等報章得過獎項嶄露頭角，這在她當時仍是台大學生身分而言，是很難得的殊榮。她給我的印象就是戴著黑框眼鏡，講話大聲很有自信，敢勇於表達自己的想法意見，思考反應快速，以及不太掩飾的開朗笑聲，這與她嬌小身形有些微反差。
談話聊天中她好像就有抽菸的習慣，經常看到她的穿著大概就是牛仔褲搭上衣，唯獨有一天不知什麼原因，她是穿著較深黑色的中短裙，好像還有畫點薄妝的印象。這與她平時較隨性的穿著不太一樣，令人難以忘記。
無論拍片討論或閒聊，她說話的聲音與口氣，總是讓人感覺非常地爽朗，印象中很少看她有心情不好的時候，但或許是有也看不出來。
除拍片討論，我們天南地北什麼都聊，但聊什麼內容大都已無深刻記憶。依稀記得她有提到對現在念的心理系，感覺無趣甚至有點痛苦、未來她有計畫想出國學電影的想法。
談話中有幾句話她常常會脫口而出，讓我到現在都記得鮮明：因當年學生拍片最需要的就是經費，很多地方都會要花錢，無奈大家經濟都很拮据，所以她常說她很窮，常聊著聊著就大笑說，「真的不行，我就穿上短裙舞衣跳到舞台上，跳大腿舞給大家看，哈哈哈......」或是「難道真的要我跳大腿舞給大家看嗎？哈哈哈......」等等類似的話語。
當時的組員裡有電視演員，社會人士及其他大學生，只有我是從世新電影編導畢業的學員，算是唯一有拍片實務經驗的人。
拍片討論首先要面臨劇本的誕生，七嘴八舌的幾次討論之後，在影片必須完成截止時間的壓力下，只記得時間很短（不確定是三或四個月），我大致跟大家分析時間的進程，也建議應該要趕緊誕生劇本，不然拍攝要花不少時間外，還有後製剪接配音等工作要進行。
小組學員好像花了一兩次的時間，各自提出各自對劇本的想法，但在尚無定案與有截止時間的壓力下，我提議既然妙津已經有報紙刊登的作品，不知是否有合適影像化的散文或小說，是不是她也從裡面挑一個比較容易視覺化的故事編寫看看。這意見在沒太多反對的情況下，她也欣然同意，初步討論她覺得〈鬼的狂歡〉比較有劇情，於是她開始回去進行編寫。
經過一小段時間的編劇討論，我們這組大致就決定拍攝〈鬼的狂歡〉。
小組成員記得大概五、六人，大家來自社會各處，也都有學業或工作，對於是否實際參與影片製作並無一定的強制性。因此不知怎麼的，從劇本討論到進入實際拍攝階段，就漸漸只剩我跟邱妙津以及鍾鴻遠三個人。
說來有趣，不知道是什麼樣的因緣巧合，大家認識後聊天，才知道鴻遠當時在台北租的雅房，竟然是跟我阿嬤租的。在一陣笑鬧聲中，妙津突然說她也曾經在那條街上租房子喔！但一問地址就更令人驚訝，原來她也曾住在同一條街上跟人家分租一樓，而這房子竟然是跟我爸爸租的，雖然只有幾個月或半年而已。
這一連串的巧合，讓大家驚呼連連，同時也決定了電影《鬼的狂歡》的拍攝場景之一，劇中男女主角的住處就在鴻遠的租屋處。因為樓上就是我阿嬤的住家，拍片需要用燈光、道具，而且也怕吵到隔壁鄰居，沒有什麼地方比這裡更方便、合適了。（目前場景大致都還與當時差異不大）
劇本定案到進入實際拍片，我需要經常與妙津討論。因兵役的關係，時間大都得配合我的休假，討論的地點大多是在咖啡廳，或偶而在我的住處。記得有天晚上討論到一半，她說她有位女性文青好友就在景美附近租屋，就約我一起過去聊聊天。
我們把拍片工作分兩個部分，演員部分就由她去找，潘明俊（舞者）、安原良（醒陽）、顏亮湄（萍），都是她台大的朋友。拍片的部分，現場指揮、攝影、剪接、配音等就全由我負責，除鴻遠會協助外，有時也會找兩位電影學弟馮捷仁（另一位名字忘了），來幫忙支援現場。
攝影機與底片是跟創意班借用或申請，有一定的膠卷數量可使用，攝影器材是用Bolex 16mm攝影機，上面有兩到三顆鏡頭可轉換，手搖發條動力，一捲16 mm底片約三分鐘，攝影機上緊發條一次，拍攝不中斷大約二十到三十秒。
但發條其實越到後面就會越慢，速度會失準，所以每次拍一個鏡頭都要隨時上緊發條，既拍不了長鏡頭，也經常拍到一半就要上緊發條或是換底片，因此畫面呈現會比較短而碎，拍片不是很方便，但這在當時也別無選擇。
片子開始拍攝，好像就是先拍攝男女主角住處的戲分，也就是鴻遠的租屋處。一般來說，前一天我會先跟妙津討論好明天要拍攝的部分，當天現場再討論劇情所要的角色表演、走位與攝影機鏡位。演員跟攝影機也就位後，會請演員先試演一兩次。鏡頭調好後，我會請妙津也來看看，但現場拍攝她大多沒什麼意見，主要以我的視覺感覺和現場狀況隨機應變為主。
因借用的16 mm攝影機沒有幾顆適合可換的鏡頭，常常面臨現場空間太小，有些戲拍不下去的窘境，這時就得現場臨時變更劇情臺詞。
但有時也會突然加戲，記得有天拍片晚上，公館街底土地公廟正好在酬神放映露天電影，當時正在屋內拍到晚上七、八點，我建議補個鏡頭備用，趁露天電影還沒放映完，趕緊叫男主角站在電影布幕後，拍攝男主角站在銀幕前的畫面（這畫面最後有剪進影片）。
至於為何是站在電影布幕後？因為布幕前都是看電影的街坊鄰居，怕會干擾觀眾，站在後方，雖然畫面是左右相反，但情境是到了。可惜底片的感光度不夠高，拍攝夜景當時就算補了一盞燈在男主角身上，依然是粒子粗糙暗黑，不甚好看。
除了男女主角租屋處是主要場景外，其他場景當然就以適合、方便以及符合劇情為考量。例如要拍攝男主角與舞者在馬路上喝醉後胡言亂語、瘋狂跳舞，就選定十二點以後的重慶南路的某個天橋，只因這裡午夜時分人車稀少。其他還有建中校門口附近、植物園裡、公館唱片行門口等地點，就近拍攝。
值得一提的是，舞者的拍攝是一個難題。為了要表現妙津劇中似真似假、似人似鬼地偶爾出現，似超現實世界的平行存在，我建議最好需要找個單純的舞臺，以與現實區隔──但這就要租借舞蹈場地。
記得我們似乎是找到幼獅藝文中心，租借一個下午的時段，以費用便宜為主要考量，但也要三千到四千元吧，對我們當時而言也是個小負擔。我們利用舞臺的聚光燈打在他的身上，要他時而在黑暗，時而回到燈光，忽明忽暗地出現，也用加速片格的方式拍部分的慢動作，有點幽靈感。潘明俊的舞蹈很敬業，很多幾乎都是他當場即興的舞蹈，要他怎麼跳他就盡力演出。
至於《鬼的狂歡》最精彩的舞蹈片段，應該就屬在海灘浪潮上的那場舞蹈。
我選定福隆海水浴場，因年輕時常去釣魚，記得當時它有座斷橋已經很久沒修復，像是男主角醒陽的人生沒有路走，意象上比較有戲劇感。當天拍攝已跟部隊請好休假，但那幾天的台北天氣卻因東北季風，整天颳風下小雨，本想取消但終究還是照計畫進行。
記得當天我開著自己的二手車載著大家，車子擠滿了人，還有拍攝器材、外加一大紙箱的衣物塞在後面，衣物記得是鴻遠提供的，因為這天順便會拍到男主角搬家後四處飄泊，在海邊遇到漁夫卻了無生氣的劇情。
一到福隆海水浴場陰雨不斷，這才發現正值漲潮，原本預計拍攝的沙灘變成一片汪洋，海浪從外襲來無邊無際，但淺可見底。海邊的風很大，氣溫十幾度，水溫應該就更低了。
才在思考明俊不知是否撐得住海水低溫與浪的侵襲，但他二話不說就跳下海水，於是我們趕緊拿起攝影機就立刻拍攝他在海水中的舞姿，一會要他近一點，一會要像鬼魅般地跑向遠方在浪裡翻滾，他一一配合，至少有一小時以上。
直到最後一個定鏡，舞者在海水裡伸手舉高向天維持不動，男主角靠著橋身面向大海，兩人都如如不動，唯有海水潮來潮往的畫面。當時就決定這應該可作為《鬼的狂歡》的最後鏡頭ending吧！（本精摘版與十一月《文訊》同步刊登，完整文章收錄於新版《鬼的狂歡》一書，聯合文學出版）
