認識心臟移植手術的希望與挑戰！換心手術後面臨兩大難關 術後器官衰竭與免疫排斥





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】藝人賴佩霞近日證實小女兒的外籍丈夫Kevin於12月初在美國因心臟移植手術後肝衰竭不幸離世，享年35歲。這位年輕人從出生9週便被診斷出先天性心臟病，一生與病魔搏鬥，最終在等到心臟捐贈並接受移植手術後，仍因術後併發症天人永隔，令人不勝唏噓。



終末期心臟病患者 心臟移植是最後防線



台中慈濟醫院心臟外科醫師鄭伊佐指出對於經過長期藥物治療仍無法改善的末期心臟衰竭患者而言，心臟移植往往是延續生命的最後希望。

根據健保署統計，台灣自2008年至2021年間共完成1092例心臟移植手術，術後存活率在3個月達90%、1年為82%、3年為74%、5年為68%、10年則為53%。雖整體數據顯示台灣心臟移植技術已達國際水準，但每個案例背後仍存在著難以預測的風險。



鄭伊佐醫師表示心臟移植手術的早期死亡原因多與病人術前狀況、移植心臟功能、手術技術和術後肝、腎、肺等器官功能恢復相關；術後數月內則以感染為主要威脅，半年後排斥反應成為關鍵考驗。醫療團隊必須審慎評估患者的心肺功能、是否處於感染期，以及整體身體狀況，才能決定是否適合進行這項重大手術。



心臟移植術後的併發症 是生死重要關卡



近年來雖然葉克膜、心室輔助器等醫療科技的進步延長了患者等待換心的時間，但同時也增加了感染風險與手術複雜度。鄭伊佐醫師指出，多次手術會對全身器官造成重大挑戰，可能引發中風、心律不整甚至多重器官衰竭。



賴佩霞女婿Kevin的案例中，術後出現肝臟嚴重衰竭正是器官移植手術中最令人措手不及的併發症之一。當心臟移植手術對血液循環造成劇烈變化時，肝臟、腎臟等其他器官都可能因為血流不穩定而功能受損。



此外，移植患者術後必須長期服用免疫抑制劑以防止排斥反應，但這也大幅降低了身體抵抗感染的能力，在排斥與感染之間維持平衡成為終生課題。醫療團隊即便在術前做了完善的沙盤推演與檢查，仍難以預測所有可能發生的狀況，這正是器官移植手術始終存在不確定性的根本原因。



