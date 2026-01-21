認識水土保持巡迴特展 新竹小叮噹樂園邊玩邊學





農業部農村發展及水土保持署與國立科學工藝博物館聯手策劃的「島嶼關鍵字—水保防災起步走」巡迴特展，就在新竹小叮噹科學主題樂園！至115年11月1日止展出，期待為觀眾提供更深入、完整的防災與環境教育體驗。

小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗表示，園區近年持續升級硬體與服務，打造寓教於樂的多元空間。園區以「科學變好玩」為理念，推出多項互動科學設施與拍照亮點。同時擁有全台最大室內零下5℃滑雪場與最長滑雪道，免出國就能體驗雪地與滑雪刺激。小叮噹也是新竹縣第一家取得環境教育設施場所認證的民營園區。特展期間結合特色課程與專業帶領，讓親子透過遊戲認識水土保持、防災概念，一起邊玩邊學。

本次展覽靈感來自農村水保署出版的繪本《小魚的祕密假期》和《爺爺的魔法書》，設計了十組互動展示單元，透過故事、遊戲與實作體驗，將抽象的防災與環境保護知識化為生動有趣的學習內容。展區同時展出多項水土保持監測系統文物與科技設備，包括雨量筒、水位計與衛星定位儀等，讓觀眾理解科技如何守護山林與家園，也能從歷史脈絡中看見臺灣防災技術的演進。

極端氣候成為日常，展出呈現環境變遷與防災知識。透過動手做與互動體驗，大小朋友輕鬆掌握水土保持與環境保護概念。更結合教具及繪本活動，延伸園區學習效果。一起提升防災能力，打造更安全的生活環境。



