認識海洋、從小扎根 魏市長陪市幼孩子「和海洋做朋友」

花蓮市長魏嘉彥八日出席花蓮市立幼兒園大班組「我和海洋做朋友」主題課程成果活動，透過寓教於樂的教學設計與多元體驗，引領幼兒認識孕育生命的母親『海洋』，並從小培養愛護環境、重視海洋保育的正確觀念。

「我和海洋做朋友」課程結合花蓮臨海的在地特色，規劃一系列貼近生活的學習內容，引導幼兒認識海岸地形、海洋生物棲息環境與魚類辨識，以及戲水安全等相關知識。課程以趣味化、生活化的方式進行，讓孩子們在輕鬆互動中逐步建立對海洋的認識與尊重，將海洋保護理念自然融入日常學習。

在體驗活動開始前，園方帶領孩子與家長共同進行海洋守護宣示，傳達愛護海洋的理念。活動中由家長陪同幼兒進行闖關體驗，內容包含「拯救海龜」親子互動遊戲、「認識魚類」、「罐裝色彩海鹽」、「石頭疊疊樂」，以及透過套圈圈遊戲學習戲水安全觀念，讓孩子們在歡樂互動中深化海洋知識，展現豐富的學習成果。

活動中，市長魏嘉彥特別化身超可愛的「魟魚哥哥」，以活潑親切的方式與孩子們互動（見圖），陪伴幼兒在歡樂氛圍中輕鬆學習海洋知識，現場氣氛熱絡溫馨。

市長魏嘉彥表示，很高興能參與市立幼兒園「我和海洋做朋友」這項深具教育意義的活動，透過精心設計的關卡與親子互動體驗，讓孩子們在遊戲中學習海洋知識，理解環境保護與安全的重要性，對幼兒建立正確的環境意識與生活價值觀具有深遠意義。

本次活動以幼兒為學習主體，透過多元且貼近生活的教學方式，讓孩子們在闖關體驗中深化海洋知識與保育意識，期盼從幼兒教育扎根環境關懷理念，為永續海洋與友善城市共同努力。