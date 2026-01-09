認識海洋 花蓮市幼孩子和海洋做朋友

親子一起參與活動

引導幼兒認識海洋，花蓮市立幼兒園大班組舉辦「我和海洋做朋友」主題課程成果活動，透過寓教於樂的教學設計與多元體驗，邀請家長一起，培養孩子愛護環境、重視海洋保育的觀念。

結合花蓮臨海的在地特色，規劃系列貼近生活的學習內容，引導幼兒認識海岸地形、海洋生物棲息環境與魚類辨識，以及戲水安全等相關知識。課程以趣味化、生活化的方式進行，讓孩子們在輕鬆互動中逐步建立對海洋的認識與尊重，將海洋保護理念自然融入日常學習。

花蓮市立幼兒園表示，活動以幼兒為學習主體，透過多元且貼近生活的教學方式，讓孩子們在闖關體驗中深化海洋知識與保育意識，期盼從幼兒教育扎根環境關懷理念，為永續海洋與友善城市共同努力。