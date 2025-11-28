認識肩膀結構！肩痛元凶不一定是五十肩 「旋轉袖肌腱破裂」也很常見

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

60多歲林女士最近常覺得手舉不太起來，甚至連梳頭、穿衣服都有困難，原本以為只是五十肩，沒想到就醫檢查發現竟然是「旋轉袖肌腱破裂」。

事實上，旋轉袖肌腱斷裂是民眾相當常見卻容易忽略的問題，但許多人會誤以為肩膀疼痛、手抬不高只是退化或僵硬而已，就自行上網搜尋肩膀復健運動，想說活動一下筋骨就好了，可是卻久久無法痊癒，嚴重影響生活品質。





因此，臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰帶民眾了解肩膀結構，並說明旋轉袖肌腱破裂的成因與治療方式，同時呼籲民眾若有肩膀疼痛、手抬不起來等問題應及早就醫，由醫師診斷評估找出最適合的治療方式。

廣告 廣告

了解肩膀結構！什麼是旋轉袖？

人的肩膀結構其實相當複雜，從關節上來看，肩關節是一個「杵臼關節」，也俗稱「球窩關節」，陳昱彰醫師表示，這種關節結構可以讓人體進行多方向的活動，而肩關節周圍還分布了許多肌腱、韌帶等軟組織。





其中，「旋轉袖」是由肩部棘上肌、棘下肌、肩胛下肌、小圓肌等4條肌肉所組成，陳昱彰醫師提到，它就像棒球手套托住一顆球一樣包覆在肱骨近端的頭部，協助上臂做前後上舉、內外旋轉等動作。





無論是硬組織（如軟骨、骨刺）或軟組織，任何損傷都會導致肩膀疼痛、活動度與力量降低，其所造成的影響短則數周，長則可能達到數月、數年，讓生活品質因為肩痛而遭受嚴重破壞，是民眾不可不正視的問題。

哪些原因會造成旋轉袖肌腱破裂？

而造成旋轉袖肌腱破裂的原因有很多，陳昱彰醫師表示，當旋轉肌腱因為外傷、長期運動、年齡退化變薄失去彈性時，就有可能出現斷裂，導致手臂無法正常抬舉。旋轉袖破裂常見原因包括：

跌倒

車禍

搬重物

長期運動過度使用

年長者因肌腱退化脆弱

旋轉袖肌腱破裂起初常被認為是肌腱拉傷或五十肩，許久不癒後進一步檢查才被發現。因此，陳昱彰醫師建議，民眾起初就應先就醫，由骨科醫師來進行正確診斷與治療，在診斷上除了理學檢查、X光、超音波檢查外，也常用核磁共振（MRI）來確認破裂程度與型態，作為手術規劃。

旋轉袖肌腱破裂如何治療？

如果經醫師診斷確認為旋轉袖肌腱破裂，早期治療就相當重要。陳昱彰醫師表示，治療上，一般可透過小切口手術（約3－4公分）或關節鏡手術（多個約1公分切口）進行肌腱縫合、清除沾黏、磨除肩峰下骨刺等。





另外，就破裂的型態與大小，手術可能會需要使用到醫療鉚釘固定縫合。陳昱彰醫師提到，隨著醫材的進步，現在國內鉚釘材質可略分為金屬、塑化材質、生物可吸收材質、及全線縫合等，而且自114年下半年開始，全民健保已部分差額給付縫合鉚釘，讓病人能有更多的選擇，並減輕醫療費用上的負擔。





經過手術後，病人還需要進行復健治療，大約3－6個月，大多數病人便能夠逐步恢復至原本的生活與工作及運動強度。





陳昱彰醫師提醒，民眾若有肩膀無法抬舉、經常性疼痛等問題，應及早就醫檢查，與骨科醫師討論治療策略，選擇最適合自己的方式治療，以減輕痛楚、恢復活動能力與生活品質。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥認識肩膀結構！肩痛元凶不一定是五十肩 「旋轉袖肌腱破裂」也很常見