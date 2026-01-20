認識蘋果病 11歲女染併發心肌炎亡

B19病毒、在台灣以俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑形式存在，感染途徑和感冒病毒類似，大多數的感染者、症狀輕微，而且可能終生帶原，除非是免疫力低落時期，才可能復發，因此在台灣沒有出現過大規模的疫情。臨床治療、沒有特效藥，也沒有疫苗，主要是靠患者自身的免疫力康復。不過，台中市有一名女童，疑似感染B19病毒近1個月沒有痊癒，最近一次外出時、突然昏迷，醫師裝上葉克膜搶救2天後，仍是心肌炎病逝。專家表示:B19病毒感染後，併發重症的機率很低，民眾不用過於恐慌。

台中一名11歲女童，疑似感染B19病毒，引起急性心肌炎病逝。媒體報導後，造成家長恐慌。

家長 林女士：「 很可怕 就避免去人多的地方。」

其實、B19病毒並非新興病毒，而是在50多年前，就被英國的病毒學者發現命名，全球各地普遍存在的一種病毒，在台灣、也是類似腸病毒和感冒病毒、常見的傳染病。

台中慈濟醫院感染管制中心主任 何承懋：「 小朋友第一次得到這個，微小病毒B19 ，他的表現(症狀)是發燒，事實上兩片臉頰 ，會整片的一個泛紅。」

B19病毒、透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4~20天。發病過程通常分3階段:一開始發燒、鼻塞、咳嗽等類似感冒症狀，接下來的幾天是「出疹期」，臉部出現紅斑，紅疹可能擴散到身體和四肢。最後來到較危險的「併發症期」，雖然大多數感染者的症狀輕微，但病毒若隨著血液，侵犯關節和神經系統，將引發關節炎、腦膜炎和心肌炎。

台中慈濟醫院感染管制中心主任 何承懋：「 20歲以下(民眾)，可能至少有30~40%，曾經得過(B19病毒) 得了之後，這個(B19)病毒就一直存在體內，跟你和平共存 很多人一輩子，事實上就不會對這隻病毒，有任何的感覺。」

大多數的B19病毒感染者，重症機率很低，但對於免疫力不全者、慢性貧血患者和孕婦，B19病毒仍有相當的風險。

家長 林小姐：「 (B19病毒)希望不要發生在，自己小朋友身上，因為自己小朋友有過敏的體質。」

台中慈濟醫院感染管制中心主任 何承懋：「 這個(B19)病毒 基本上，(重症)都是個案，如果小孩子的活力 明顯降低，事實上就要比較小心。」

不論是B19、還是充斥生活圈的各種病毒，醫師呼籲最好的防範方法，就是勤洗手、戴口罩和做好個人衛生。

