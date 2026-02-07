認識車險肇責係數(上)-掌握汽車任意險３大關鍵係數保費省更大

好多朋友問小編，最近收到汽車險續保通知，續保保費金額似乎沒有比去年少，翻遍續保通知單，關於保費計算的說明沒有就是沒有，不禁懷疑起這其中是不是有甚麼保險公司沒告訴保戶的事呢？

其實並沒有！只是續保保費計算方式複雜了點而已！

但不管是在續保通知單或在網路上試算，只要被保險人的資料及車輛資料是正確無誤，系統就會自動依年齡、性別、肇事紀錄、汽車出廠年份、車款等保費相關因子計算出被保險人應繳交的保費。

汽車險保費計算3大關鍵係數

這其中又以年齡、性別、肇事紀錄這3項從人因子(係數)最關鍵！這3項保險公司不會主動告訴你的保費計算關鍵係數，今天就由小編來為大家開箱說明。

廣告 廣告

首先汽車保險商品中有「加減費係數機制」的只有強制險、第三人責任險、車體險；再來，強制險的年齡與性別係數又跟第三人責任險、車體險不同，另外強制險也必須再加上〝酒駕紀錄〞。這篇先講解第三人責任險與車體險，強制險請看 認識車險肇責下篇 關鍵4大係數 左右你的強制險保費高低！。

年齡

相較之下，30歲以下的年輕人大半血氣方剛，而60歲以上的老人家反應速度則大不如前，這2個年齡層在保險公司眼中，肇事風險（機率）相對就較高，保費自然也貴。 性別

一般而言，女性相對謹慎、小心，男性較容易〝路怒症〞上身，肇事機率高下立見，反映在保費上，男性的保費自然也就比較高。

看完年齡、性別係數表後，你有沒有發現甚麼呢？是的！30~60歲女性的係數是最低的，而其保費自然也較划算；而這也就是為什麼多數的親友都會口徑一致地建議車主最好是身邊30~60歲的女性家人。

3.肇事紀錄

也就是「肇事加減費機制」，是影響最大的關鍵係數！

若之前有肇事(賠款)紀錄，就會依據〝肇事(賠款)紀錄係數〞計算加費，反之無肇事紀錄也能依係數計算來減費…..但複雜的是第三人責任險和車體險的〝肇事(賠款)紀錄係數〞計算方式又不同…..實在是太逼人了……！

車體險要先算出賠款紀錄點數(無賠款年度點數+賠款次數點數)後，再對照賠款紀錄係數表得出賠款係數，這邊要注意2個重點：1)第1年投保都以係數0開始計算；2)賠款的紀錄是以投保當年度往前看3年累計的肇事賠款狀況。

舉例來說，大明已連續4年投保車體險了，近3年每年都各有1次出險(總共出險3次且都有肇事責任)，今年(第5年)要續保時，他的賠款紀錄點數會是2(近3年賠款次數3次2點)，對照肇事賠款係數表，賠款紀錄係數就會是0.4；也就是說如果原本車體險續保保費是2萬元，但因肇事紀錄係數為0.4，所以車體險續保保費大約會增加為2萬8千元。

至於第三人責任險的肇事紀錄係數相對車體險就簡單多囉！

第三人責任險是以級數來對照得出肇事(賠款)紀錄的係數，一共分為19級，有幾個重點要注意：1)第1年投保都是以等級4/係數0.00來計算；2)前1年無肇事賠款紀錄就可降1級(保費約莫可減少10%)；3)前1年有肇事(賠款)紀錄的話，每一次出險理賠，等級就要往上再加3級(約莫是加30%保費)；4)車子借親朋好友開卻發生車禍，肇事(賠款)紀錄是算在被保險人(車主)身上。

舉例：新手小明去年第1次投保第三人責任險，計算第三人責任險保費時以等級4/係數0.00來算，哪知車運差，接下來的1年內連續出險了2次，其中1次是對方全責而自己無責；到了第2年要續保時，小明的第三人責任險肇事(賠款)紀錄就會以第7級(每1次出險理賠加3級)/係數0.30來計算續保的保費，所以第三人責任險的續保保費大約會比原本增加30%。

其實「肇事加減費機制」主要是在鼓勵大家開車時務必要遵守交通規則，不遵守規則的車主(被保險人)，就以保費增加的方式來讓他們有所警惕，遵守規則的車主，反之就是保費降低囉！不過不論是車體險或第三人責任險最多都只能減3年（車體險最多減3年/係數-0.6、第三人責任險減費3年/係數-0.3）；換句話說，假設從第1年投保第三人責任險和車體險開始都沒發生自己有責任的車禍，第4年續保時，第三人責任險和車體險的係數分別會是-0.3及-0.6，之後還是沒發生車禍，則第5年的第三人責任險和車體險依然會是以-0.3及-0.6的係數來計算續保保費…..而這就是為什麼很多車主會覺得汽車險保了好多年，也沒出險過，為何續保的保費卻沒變得多便宜的原因了。

最後的最後～～～假若已投保多年車險且從未出險過的你，發現今年續保的保費被調漲了，那可能就是〝保險公司因為整體理賠損失率而調整了車險費率〞所導致的喔！

不過…..沒關係！小編來跟大家分享一個可讓保費變便宜的小訣竅—網路投保！

網路投保因為系統早已設定好，只要輸入被保險人(車主)正確的身分證字號及車牌號碼，系統就會自動帶出肇事紀錄的係數，然後連同車主享有的網路投保優惠折扣一併計算出保費。

網路投保不僅可讓你自由試算不同車險商品組合的保費、達成你想要保費更優惠的希望，當你完成繳費投保後還可參加抽獎活動，怎麼看、怎麼比都是最划算的投保方式！新安東京海上產險汽車險試算傳送門



👉立即投保試算GO



看更多【汽車第三人責任保險】

看更多【車體損失險】



延伸閱讀：認識車險肇責係數(下)-關鍵4大係數 左右你的強制險保費高低

延伸閱讀：超額責任險有三種 你保對了嗎？

延伸閱讀：車體險怎麼選？甲乙丙式圖解說明

文章來源：新安東京海上產險