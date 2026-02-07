認識車險肇責係數(下)-關鍵4大係數 左右你的強制險保費高低

上次小編幫大家開箱說明汽車第三人責任險、車體險保費計算的年齡/性別/肇事紀錄3大關鍵係數【認識車險肇責係數(下) 掌握汽車任意險3大關鍵係數 保費省更大】，這篇就接續來說說汽車強制險。

政府規定所有汽車必保的強制險，雖然也跟第三人責任險、車體險一樣有年齡與性別係數，但年齡區間與係數數字可是完全不一樣唷！

再者，汽車強制險的肇事(賠款)紀錄係數只有10個等級(第三人責任險有19個等級)，但也是都以級數來對照出肇事(賠款)紀錄的係數，而該注意的重點也相同：1)第1年投保者皆以等級4/係數0來計算；2)前1年無肇事賠款紀錄即可降1級為等級3(保費大約可減少18%)；3)前1年有肇事紀錄，每一次出險理賠，等級就會往上加3級(保費大約增加30%)；4)車子借親友開若不幸出險，肇事紀錄是算在車主(被保險人)身上。

而除了年齡、性別、肇事紀錄這3個保費計算關鍵因子之外，強制險另有一個特別的保費計算因子—「酒駕加費」。

為遏止酒駕行為，2018年3月起，汽車強制險「酒駕加費」費率提高至每次NT$3,600元，此項規定重點有1)加費次數與金額皆無上限；2)酒駕肇事紀錄是〝從人〞，也就是說不論是誰開車，酒駕肇事紀錄都是算在車主(被保險人)頭上；3)只要有酒駕肇事紀錄，車主名下的每一輛汽車都會同步被加費。

舉例來說，車主小邦名下有1輛 Toyota RAV4與1輛 Toyota Corolla，去年小邦將RAV4借給死黨開，不料死黨卻酒駕肇事…….禍不單行，一個月後小邦自己也酒後開車再添一筆肇事紀錄，至此小邦已累計有2次酒駕肇事紀錄；因此等明年辦理汽車強制險續保時，小邦就會被加費NT$14,400元($3,600*2次酒駕紀錄*2輛汽車)！！

所以囉…..想省荷包，最快、最好的方法就是〝喝酒不開車 開車不喝酒〞！

依據警政署統計資料顯示，2022年度酒駕肇事件數共7,863件，造成高達268人因酒駕肇事而喪失寶貴性命！小編在此也要千交代萬提醒大家，請將「酒駕零容忍」的口號真正付諸實行，才能遏止酒駕歪風。



