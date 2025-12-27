「璞」餐廳的「胡蘿蔔鹹水餃」造型具創意巧思。（洪秀瑛攝）

位於香港山頂上的太平山餐廳，每道料理的視覺味覺滿分。（洪秀瑛攝）

「正宗炭燒黑鬃鵝」這道料理是到「鏞記」必吃必點的美食之一。（洪秀瑛攝）

Bakehouse是近年海外旅客與香港本地人都愛排隊的烘焙名店，甜點充滿節慶感，幾乎是訪港必吃。（洪秀瑛攝）

位於中環的蛇王芬大飯店，充滿最地道的老香港滋味。（洪秀瑛攝）

對許多旅人而言，走進香港，最快理解這座城市的方式，往往不是景點，而是一頓飯。從街坊老店到新派餐廳，從夜晚火鍋到經典甜點，香港的飲食風景，正是城市節奏與文化層次的縮影。

想體驗最具在地性的老店飲食文化，可從「蛇王芬大飯店」開始。秋冬限定的「太史五蛇羹」，以多種蛇肉、雞絲、冬菇與陳皮慢火熬煮，湯色濃郁卻不厚重，是許多香港人入冬的日常滋補，也讓旅人透過一碗湯，認識老式餐廳的時間感。

若行程安排在西九文化區，參觀M+博物館後，不妨直接留在館內的「璞」餐廳用餐。精緻粵菜點心與主菜，從瑪瑙蝦餃、蟹子燒賣到脆皮雞與龍蝦湯浸豆苗，讓藝術行程自然延伸到餐桌，是結合文化與美食的理想停靠點。

夜幕低垂後，火鍋是認識香港夜生活的方式之一。「樓下火鍋」以懷舊鴛鴦湯底、手切肥牛與手打丸聞名，邊吃邊聊的熱鬧氛圍，正是城市夜晚最真實的樣貌；灣仔的「美麗小廚」則以即叫即製煲仔飯取勝，米飯焦香、鑊氣十足，是旅途中難忘的一餐。

經典粵菜可選「鏞記」的炭燒黑鬃鵝；甜點則以Bakehouse的酸種蛋撻或半島酒店下午茶作結。循著餐桌前行，旅人除了可以吃遍香港，也一步步走進這座城市的生活節奏與味覺記憶。