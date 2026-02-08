認識《豆腐媽媽》替身！葉天倫誇身段俐落 嘆：簡陋安全措施令人痛心

《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚拍墜落戲受傷。他的朋友、國片導演葉天倫嘆，現場安全設施簡陋。翻攝蘇德揚、台北市電影戲劇業職業工會臉書



民視八點檔《豆腐媽媽》37歲替身演員蘇德揚，拍戲時墜落受傷，引起各界關注。國片導演葉天倫今（2/8）透露，在屏風表演班認識蘇德揚，讚對方身段好也專業，「看見拍攝現場如此簡陋的安全措施，實在令人痛心」。

葉天倫在臉書表示，在屏風表演班的時期認識蘇德揚，兩人同月同日生特別有緣，「劇校出身的他除了身段俐落動作專業，後來也出演不少廣告。看見拍攝現場如此簡陋的安全措施，實在令人痛心」。

葉天倫說，影視產業就是有這樣的荒謬情形，「我都不看國片台劇」也不在少數。製作上便宜行事，不管是劇本刻意不詢問當事者意願，還是拍攝現場安全防護隨便，這都不應該是產業常態。

他呼籲，「請各位認清認真努力的台灣影視團隊和工作人員，並且支持我們」，並盼大家為蘇德揚祈福，祝福他早日康復。

