認識1個月就閃婚！妻子宮外孕被迫切除輸卵管 「尪怒提離婚」法院判了

大陸一對大齡男女著急著想要結婚，結果1月認識，2月份就舉行了婚禮，誰知閃婚的結果並不是甜蜜的真愛永恒，而是冷漠無情的對薄公堂。據悉，夫妻婚後希望能懷孕，但女方被檢查出輸卵管堵塞，2024年進行疏通手術，最後仍因子宮外孕被迫切除輸卵管，誰知竟因此遭丈夫家暴，心碎之下向法院訴請離婚。

綜合陸媒報導，原告曹女與被告張男於2023年1月相識，2月1日結婚，男方並支付聘金人民幣8萬8000元（約新台幣39萬元）。婚後，曹女為備孕進行輸卵管疏通手術，今年5月因宮外孕切除輸卵管。同年6月，張男出手毆打曹某，派出所對其出具告誡書。7月，張男向法院提出離婚訴訟，但被駁回。

今年8月7日，張男擅自更換家中門鎖，不讓曹女進入，迫使女方另行租房居住。數日後，曹女被診斷為焦慮抑鬱症，隨後向法院提起離婚訴訟，並稱自己因宮外孕切除輸卵管是被男方欺騙，同時遭受冷暴力和毆打，被迫離家，身心受創，要求賠償人民幣27萬元（約新台幣120萬元）並分割房產。

法院審理認為，曹女的宮外孕及雙側輸卵管切除屬於正常醫療後果，不能認定為張男所致，因此其要求殘疾及精神賠償不予支持。不過，考慮到曹女身心受創較重，法院酌情判決張男應向原告支付經濟補償人民幣3萬4600元（約新台幣15萬元），並准許2人離婚。

