認識1月就閃婚！妻婚後「切除輸卵管」被老公趕出門 她怒告上法院

中國四川一對情侶2023年1月認識，2月就結婚。去年，妻子為了要生小孩，到醫院做了輸卵管疏通術。但兩人感情越來越差，妻子雖然好不容易懷孕，卻不幸的是子宮外孕，最後還切除了輸卵管。老公開始對她變得冷淡，還對她拳打腳踢，甚至換了門鎖不讓她回家，讓妻子氣得一狀告上法院，最後法官的判決也出來了。

據中媒網易新聞報導，去年妻子做了輸卵管疏通術後，夫妻兩人一度對生小孩這件事相當積極，但今年5月不幸的事情發生，妻子子宮外孕，手術時還切除了輸卵管，之後老公對她的態度就非常惡劣，6月時還動手毆打她，鬧到警察局，老公被警察出立了告誡書。

6月才打完妻子，7月老公馬上就到法院訴請要跟老婆離婚，但是被法院駁回了。8月老公出新招，直接換掉家裡大門的鎖，不准妻子回家。妻子只能用自己僅有的積蓄在外租屋，還因此罹患上了憂鬱症，最後她也不想挽回這段婚姻，乾脆自己到法院訴請離婚。

妻子對法官說，自己子宮外孕時，被老公欺騙，才簽下同意切除輸卵管的文件，老公不僅不心疼她，還對她拳腳相向、冷爆力，最後把她趕出家門，導致她現在子宮有殘疾、精神方面重度憂鬱，要求老公賠償人民幣27萬元（約新台幣120萬元），同時對老公名下的房產也要求分割一部分。

四川地方法院審理此案，法官認為，妻子因身體原因導致子宮外孕，雙側輸卵管切除的損害是正常就醫產生的後果，不能認為是老公導致，妻子要求老公支付殘疾和精神賠償金不予支持。但是考慮到妻子身心受創較重，酌定老公必須向妻子支付經濟補償人民幣3萬4600元（約新台幣15萬元），准許兩人離婚。

