認識16年首合作！張新成電影院被親嘴懵了 王玉雯自爆媽媽也想湊對

中國大陸男星張新成攜手王玉雯主演《捨不得星星》在中天娛樂台熱播。這也是兩人相識16年首度合作，戲裡戲外都是青梅竹馬的他們，不僅默契十足，相處的氛圍也非常好，還收穫不少CP粉。

中國大陸男星張新成攜手「新生代女神」王玉雯主演《捨不得星星》，這也是兩人相識 16 年首度合作。（圖／中天娛樂台 提供）

《捨不得星星》講述兩人從高中時就相識並且結拜成兄弟的青梅竹馬，在出社會遇上困難和挫折時互相幫助，逐漸發現對彼此的感情超越了「兄弟情」，是一段歷經13年的友情最終走向愛情的故事。

張新成在劇裡對王玉雯有不少暖心之舉，像是開車接送她上班途中，留意到對方正在化妝就立刻減速，還有訂外送幫王玉雯與新同事打好關係等，從生活中去觀察她的需求、協助她解決工作上的難題，更幫她出手解決上司的騷擾，這些浪漫又貼心的暖男舉動被網友稱之為「忠犬小狼狗」。

廣告 廣告

過去曾說過自己是浪漫絕緣體的張新成透露，在這部劇學到很多小妙招，「比如說做飯我不知道你想吃拌麵還是想吃湯麵，那我就兩個都做」，更坦言過去自己不像「蔣時延」一樣是「暖男型男友」，但他表示現在自己會稍微細心一點，「我現在想的東西還是挺細的，會考慮別人比較多，小時候也比較羞於表達」。

張新成在這部劇學到很多浪漫小妙招。（圖／中天娛樂台 提供）

張新成、王玉雯雖然彼此私下相當熟悉，但在拍攝初期還是需要時間來破冰。張新成說道：「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演。」王玉雯也補充道：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導演不會喊停，讓我們繼續即興發揮。」劇中很多場面更是把當初拍攝時笑場的畫面剪進去。

雖然張新成表示兩人在拍攝吻戲時，不會因為彼此是熟人而尷尬，但王玉雯卻不這麼想，更分享拍吻戲的幕後故事，「有一場電影院看電影的情節，他（張新成）睡著了我過去偷親他一下，我看劇本理解的是親嘴，因為兩人當時已經在一起了」，結果張新成卻以為那場戲只要拍親臉，「然後我親過去後，他就『啊？』，我也跟著『啊？』，兩個人都懵了！」

張新成在電影院被王玉雯親嘴超懵。（圖／中天娛樂台 提供）

張新成和王玉雯不僅彼此熟識，就連雙方的父母也都認識，王玉雯更透露過去媽媽就曾在她耳邊說過：「妳要是能跟新成演一對就好！」此次終於成真在《捨不得星星》合作飾演情侶，雙方父母得知後都相當高興，更跑來成都陪他們拍戲。張新成更自曝為此有點困擾，「他們在（劇組）的時候老管我們收工後的生活。」王玉雯更表示，「父母在的時候會嚴格控制我們的就寢時間，最終新成自掏腰包，讓兩家父母一起去旅遊。」《捨不得星星》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

延伸閱讀

《三十而已》楊玏爆熱戀演員王玉雯！並肩散步放閃 甜蜜牽手照曝光