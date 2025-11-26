認識3個月！陳昶均閃婚學員 再爆喜訊宣布當爸

歌手陳昶均、妻子陸依秀（暱稱衣袖）。（圖／翻攝自陳昶均IG）





知名台語歌手陳昶均今年推出新專輯《一夜情愁》，沒想到昨（25日）突然公開報喜，透露自己已結婚並升格當爸。妻子陸依秀（暱稱衣袖）原是他的助理，24日上午在台安醫院生下女兒，體重2500多公克，母女平安，陳昶均開心表示：「現在我們一家三口真的很幸福。」

去年10月，衣袖原替父親代上陳昶均的歌唱課，陳昶均對她留下好印象，認為她做事細心、氣質出眾。隔月便邀她擔任助理，負責課務與拍攝紀錄，兩人因長時間相處，關係逐漸從工作夥伴發展成戀人。

戀情曝光後，衣袖的父親起初不贊成，陳昶均為表誠意，12月便買下一克拉鑽戒求婚，兩人於12月完成公證結婚。不料，陳昶均的父母因未事前得知婚訊而不滿，父子一度冷戰將近一年，直到上週全家坐下吃飯溝通，誤會才化解，如今孩子出生獲得雙方家長祝福。

此外，由於衣袖罹患再生不良性貧血，醫師原本建議剖腹生產，並排定在隔日手術。未料24日清晨突然出現產兆，陳昶均趕緊開車將妻子送醫，但他剛停好車，女兒就已經順利出生。他回憶當下激動心情：「走進去就聽到女兒的哭聲，忍不住一起哭了。」

今年陳昶均舉辦專輯記者會時，兩人尚未察覺懷孕，直到衣袖出現害喜才確認喜訊。因兩人工作忙碌、感情保持低調，一直未對外公布。他也安排妻子在新歌〈幸福的四季〉MV中擔任女主角，先拍攝一場浪漫婚禮場景。夫妻倆預計明年3月返回加拿大補拍婚紗，6月再補辦喜宴。



