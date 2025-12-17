認賴卓不副署「整套戰略縝密」 學者獻策藍白4步驟反擊：看誰能撐得久

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引起各界高度關注；文化大學廣告學系專任教授鈕則勳坦言，總統賴清德與卓榮泰的戰略配合相當縝密，反觀在野只有零星的炮火、不足以反擊。鈕則勳指出，在野的反制必須極具戰略觀。

鈕則勳透過臉書分析，綠營「不副署」的做法看似草率，實則有相當縝密的戰略；鈕則勳解釋，賴清德、卓榮泰在這次出擊過程中相互配合，其中卓榮泰負責扮黑臉，強硬不附屬並搭配社群鞏固基本盤，賴清德則是先邀立法院長韓國瑜喝茶，再以「違法亂紀、在野獨裁」為由批評韓國瑜拒絕出席的決定。

「問題是藍軍在現階段雖有零星的炮火，但火網並沒有整合」，鈕則勳表示，在野可以透過4點對綠營進行反制；首先，國民黨主席鄭麗文可以考慮邀請藍營大咖，共同提出「不副署的憲法疑慮」的合理論述，其次更該聯手民眾黨，建構出在野聯盟的「護憲聲明」。

鈕則勳接著指出，第三點、也就是陸戰部分，在野可以考慮選在12月25日行憲紀念日當天，動員進行「護憲遊行」，最後則是透過不審查中央政府總預算的方式，與綠營進行長期對決，「難誰能撐得久」。鈕則勳補充，屆時不僅能順勢解決僵局，更能明白的判斷賴、卓二人「梭哈」真正的目的與底線何在。

