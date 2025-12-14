認賴政府反年改「弄到三輸」 蘇一峰曝主因：民眾怎能不生氣

立法院會12日院會三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，民進黨立委手持標語表達不滿，並高喊「年金亂修法，基金提早垮」。（資料照／姚志平攝）

立法院已三讀通過停砍公教人員退休所得替代率，引發民進黨立委及行政院強烈反彈。醫師蘇一峰昨（14日）對此發文評論指出，綠營這次為什麼又輸了，賠了夫人又折兵，為什麼硬幹又創造立法院表決輸、軍公教觀感輸、民調輿論也輸的三輸局面，他認為主要有3個原因，包含民眾對一直操弄族群對立生厭。

蘇一峰在發文先是談到入口網站「Yahoo奇摩」針對反年改的民調，接著說，綠營這次又輸了，可說是賠了夫人又折兵，而原因包含第一，民眾對一直操弄族群對立生厭；第二，綠營一直不服輸不副署不執行，民眾也感到反感，覺得國家政府大亂，已經累積不少民怨想要教訓執政黨了；第三，政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢！他質疑，「大筆大筆的錢送給美國，政府到處編預算養綠友友，政府有什麼資格要民眾省下開支！」

蘇一峰並認為，「政府自己是這樣的浪費錢，大家都看在眼裡記在心裡，只差等到下次選舉要教訓執政黨了」；文末他也用Hashtag寫下，「民眾看了這麼多的貪污大家怎麼不生氣！」

立法院會12日三讀通過停砍公教年金兩法，未來公教人員退休年金回溯至民國113年不再逐年調降。不過民進黨已定調行政院「不副署、不執行都合憲」，賴清德總統也透過臉書指年改絕對不能走回頭路，會做最大努力研議一切可能作為；行政院長卓榮泰也喊，會以合法合憲途徑確保基金永續，顯示法案的執行已有變數。對此，在野黨痛批，若政院又給立院「大全餐」，覆議、釋憲甚至不執行，民意一定會制裁。

