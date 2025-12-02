認賴清德拙於言辭 王世堅「有1點建議」：抓大放小、撥開小事

民進黨立委王世堅。（本報資料照片）

民進黨立委王世堅今（2）天接受專訪時被問及賴清德總統有感施政有哪些，王世堅表示，賴清德拙於言辭，自己不會說哪一些是自己做的，但賴很努力在推動各項政策；另外，王世堅也說，他對賴清德有一點建議，賴清德要抓大放小，盡量撥開小事，像前總統蔡英文這部分就做得很好。

王世堅今天接受網路直播節目專訪時，被問及賴清德有感施政有哪些，王世堅表示，老師教導為善不欲人知，但做政治剛好相反，政治是稍微做個事情，就一定要讓人知，甚至做本政績手冊，趕快讓全世界知道「這些都我做的」。賴清德在這此部分比較拙於言辭，不會說哪一些是賴自己做的，但大家如果冷靜想想，比方在教育方面，賴花了很多的功夫、時間，也增加很多，念私校由政府全額補助等。

王世堅指出，他在立法院以及中常會裡看到，賴清德確實很努力在推動各項政策，只有一點要修正，就是抓大放小，一定要往大的方向去看，像蔡英文在這部分就做得很好，蔡看的、管的都是國家大方向、大事情、大政策，希望賴清德盡量把小事情撥開，管大的方向、大的策略才對。

王世堅提到，賴清德因應國情需要，提出1.25兆的國防特別經費，他認為賴清德可以做更多充分的說明來說服全體國人，尤其是說服在野黨，這部分對賴的能力有信心。被問及賴清德是否願意到國會國情報告，王世堅認為，立法院程序完備以後，賴清德一定願意到立法院報告對治國長期的一些方針看法，尤其是國防的部分。

