認過度規管AI將輸給中國 川普稱將統一制定規範

美國總統川普週二（11/18）表示，美國不應過度規管人工智慧（AI）產業發展，否則將在AI競賽跑道上輸給中國。川普還說，未來將由聯邦政府祭出統一規範，不再出現各州有不同AI規管政策的狀況。

川普週二在社群媒體發文寫著：「美國各州的過度規管將傷害這座成長引擎。」他所指的「成長引擎」是指AI科技發展。川普表示，美國必須制定一套聯邦標準「而不是由50州各自為政」。

川普同時警告，若沒有單一的聯邦AI規範標準，中國將「在AI賽道上輕易趕上我們」。

自重返白宮後，川普將與中國之間的AI競賽視為優先項目，並指政府部門必須制定一套AI行動計畫，減少法規限制，推動AI發展，致力於讓美國成為「全球AI首都」。

川普在週二的發文中呼籲國會議員，把AI的聯邦標準納入《國防授權法》（NDAA），或另外立案通過。不過他並未說明統一的AI規範標準內容。

