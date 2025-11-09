認錯人啦！ 謝龍介錯認管碧玲為劉世芳 狂問「堰塞湖」

國民黨立委謝龍介在立法院質詢非洲豬瘟議題時，竟將海委會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，引發尷尬場面。儘管管碧玲多次提醒，謝龍介仍未察覺錯誤，持續以為自己在質詢劉世芳。直到管碧玲明確表示「我不是劉部長，是管主委」，謝龍介才恍然大悟。這場烏龍質詢最終以兩人在質詢台上大笑收場，管碧玲更幽默自嘲表示自己年紀比劉世芳大，讓部長「受委屈了」。

國民黨立委謝龍介錯認海委會主委管碧玲為內政部長劉世芳。（圖／TVBS）

這起誤認事件發生在立法院質詢現場，謝龍介原本打算質詢有關非洲豬瘟的議題，卻未注意到站在眼前的是海委會主委管碧玲，而非內政部長劉世芳。在質詢過程中，謝龍介不斷提及「堰塞湖」等議題，管碧玲試圖多次糾正表示「委員我沒有跟你說過這件事啊，你是不是記錯人了」，但謝龍介仍堅持道：「我沒有記錯人啦，你是不是說堰塞湖就是農業部的權責？」

面對謝龍介的堅持，更直指其負責的是救災指揮中心的救災指揮官工作，管碧玲再度表明「我是海巡...」，但謝龍介依然沒有察覺。直到管碧玲直接指出「我不是劉部長」，謝龍介才意識到自己的錯誤。事後謝龍介表示：「我把這個業務認成是管主委的業務，這對管主委抱歉。」

管碧玲則幽默回應這場烏龍，表示：「劉部長很優秀，你們聽得出來謝委員很稱讚劉部長，我會轉達劉部長，只是我覺得讓他受委屈了，因為我年紀真的比他大。」事實上，管碧玲僅比劉世芳年長兩歲，而兩人在髮型、樣貌及說話聲音上都有明顯差異。

這場質詢烏龍讓海委會主委管碧玲掩面而笑，也讓一向辯才無礙的謝龍介一度語塞，只能尷尬大笑數秒，為立法院質詢增添了一段意外插曲。

