認錯都是裝的！桃園單親媽「虐子緩刑」改毆女兒 法官重判怒：忝為人母

記者羅欣怡／桃園報導

桃園單親媽曾因虐子遭判刑，但在緩刑期間又虐打5個月大的女兒，法官怒斥「忝為人母」。（示意圖／pixabay）

桃園28歲巫姓單親媽媽，2023年底對未滿1歲的女兒施暴，造成身體多處骨折、腦傷，桃園地院審理期間發現，巫女早在2022年也因對3歲的兒子施暴，遭判刑8個月，事後巫女認錯，法官當時給予改過機會，得3年緩刑；但沒想到巫女再犯，不只檢察官怒斥「令人髮指」，就連法官也認為她「忝為人母」，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑3年6月。

檢警調查，巫女2023年6月產下小女兒，社工在同年11月21日訪視時，發現年僅5個月大的女嬰右臉頰、右耳後方及右胸口都有大片瘀青，經檢查，女嬰雙側臉挫傷、後腦杓頭皮血腫、頸肩部挫傷、右前胸挫傷、背臀部挫傷、四肢部挫傷、以及陰部挫傷等多處傷害，社工於是報警提告。

法官調查，巫女還有一個兒子，2021年認為當時年僅3歲的兒子不服管教，不但用棍子、牌尺毆子，甚至還用香菸燙傷兒子，事後還把兒子丟給娘家照顧，一審遭判刑8個月，上訴到高院，巫女認錯，法官改判為3年緩刑。

但沒想到，巫女在緩刑期間又對女兒施暴，法官從證據研判，女嬰身上的傷勢並非短時間造成，可見已經受虐一段時間，傷勢更甚兒子，怒斥巫女「忝為人母」，不但否認犯行，甚至在證人出庭作證前，試圖影響其證詞，足以證明犯後態度惡劣。綜合考量犯罪情狀嚴重性，重判3年6個月，以資懲戒。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

