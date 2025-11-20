認長榮「勤惰管理」過度 勞動部：10天內病假不得影響考績

即時中心／林韋慈報導

長榮航空孫姓空服員抱病上班後不幸過世，引發外界對航空業勞動權益的關注。勞動部今（20）日表示，長榮航空過度運用勤惰管理制度，讓生病的空服員不敢請病假，這種高壓文化威脅員工健康權利。勞動部將修訂相關規範，明年起勞工一年內請病假不超過10天，不得因此遭受不利對待。





勞動部今下午召開記者會，次長李健鴻、職安署長林毓堂及司長黃琦雅出席，公布調查結果並說明強化病假權的新措施。調查指出，長榮航空將組員排班與病假制度緊密結合，只要請假，未來三個月航班申請即可能受影響；若三個月內合計病假超過三天，公司甚至會自行安排班表。這種高度壓力文化，是孫姓空服員不敢請病假的原因。她曾因車禍請過病假，感到後續航班飛行非常疲累，這次抱病飛至米蘭，下班機後即使入院，也先申請家庭照顧假，直到母親勸說，才依實際病情改為病假。



其他組員也指出，公司制度造成請假者班表混亂，飛行津貼可能減少，上下班時間不確定。孫員返程時病情惡化，雖有乘客關切，但長榮航空未安排專業醫療，甚至告知需自費救護車。她披著毛毯下機時，事務長問「妳要披著毛巾下去嗎？」迫使她不得不取下毛毯，而她原本希望室友協助拿行李就醫，也遭公司拒絕。勞動部已要求長榮航空展開內部調查，桃園市政府將依法處理，交通部民航局也會負責後續處置。



調查還指出，部分空服員因不願影響考核或班表，甚至在所謂旺旺日（重大節日如春節）請病假，會被以三倍計算的不利影響，形成恐懼文化，迫使員工抱病上班。勞動部指出，這種做法明顯不當，恐危及員工健康，幾乎沒有員工敢請病假。其他組員也反映，公司規定讓請假者班表混亂、津貼減少、上下班時間不明確，只要請了假，有可能下次上班飛去哪都不知情，事務長也因此未能在此事件上協助空服員請病假，或是當下立即反映解除當天職務讓孫姓空服員休息。

勞動部強調，《勞工請假規則》修正後，明年1月1日上路，保障勞工病假權益：10天內病假不得影響考績、升遷、全勤獎金或排班權；超過10天，雇主需舉證證明不利處分合理。勞動部也呼籲雇主應以勞工的工作能力、工作態度與實際績效，來做綜合考量，不得以病假天數作為唯一的考量。







