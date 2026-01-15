認關鍵礦物難自給自足！川普喊停關稅 轉與盟友談判設地板價

2026年1月14日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室接受路透社記者專訪。路透社



美國總統川普週三（1/14）表示，他決定暫時不對稀土、鋰等關鍵礦物徵收關稅，並下令政府從國際貿易夥伴處尋求上述礦物。路透社指出，此舉承認美國在關鍵礦物需求方面遠未達到自給自足，可能激怒國內礦業。

川普（Donald Trump）簽署行政命令，指示美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易夥伴展開談判，調整關鍵礦物的進口量，以確保不會威脅到美國的國家安全。

廣告 廣告

川普強調，談判應推動對關鍵礦物設定價格下限，這是西方礦業公司和政策制定者長期以來一直在尋求的舉措。本週稍早，七大工業國集團（G7）財長與澳洲等主要經濟體代表就曾齊聚華府，商討此一議題。

行政命令指出，如果談判未果，川普表示將為關鍵礦物設定最低進口價格，或「可能採取其他措施」，但沒有具體說明。

美國商務部去年4月依據1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條啟動國家安全審查，並在10月向川普提交審查結果指出，美國的關鍵礦物「過度依賴外國」、缺乏安全供應鏈，且面臨「不可持續」的價格波動，這些因素共同構成「重大國家安全漏洞，可能會被外國勢力利用」。

報導指出，川普基本上同意了盧特尼克的建議。目前尚不清楚川普為何拖延至本月才對盧特尼克的報告採取行動，但在美國最高法院審議川普關稅是否合法的當下，此舉推遲了可能進一步擾亂美國經濟的關稅決策。

在美國地質調查所（USGS）認定的54種關鍵礦物中，中國生產量佔全球的半數以上，且過去一年在與華府的貿易爭端中持續減少出口。中國同時也是關鍵礦物的主要精煉國。

川普在行政命令中強調：「如果美國仍需依賴外國進行礦物加工處理，那麼僅在國內開採礦物並不能保障美國的國家安全。」

更多太報報導

劍指中國！G7財長促關鍵礦物供應鏈多樣化 日再籲北京撤出口管制

G7財長齊聚華府 美擬促加速減少依賴中國稀土

傳中限制對日稀土出口 分析：經濟脅迫藉機挑撥美日