認非洲豬瘟處理不夠好 盧秀燕致歉並免職3首長

盧秀燕說：「我應該要道歉。」

盧秀燕率領一級主管鞠躬致歉，先前曾稱台中防疫「全國最嚴格標準」、「該做的都做了」，但面對輿論壓力，6日首度承認防疫做得不夠好，並且宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良未恪守中央防疫指引，以致於發生重大風險，即日起免職。

盧秀燕表示，「在整個防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，已經發布相關首長人事異動，另外之前已經啟動的整個事件的調查，現在正加速進行當中，一有結果就會跟大家公布。」

回顧疫情期間，農業局針對到場獸醫師與疫調說法一變再變，而環保局疑似對案例豬場稽查不實，廚餘掩埋政策也遭市民反彈，動保處人員甚至逕自進入清消、破壞豬場靜置狀態，相關局處爭議不斷。

現在盧秀燕道歉、懲處，全國養豬協會表示，做錯就要下台，此案例將是全國防疫機關的借鏡，而民代則認為，現在才承認錯誤已經是慢半拍。

中華民國養豬協會理事長潘連周說：「既然做錯，本來就該有人下台，我們防疫單位面對這個借鏡，以後好好照SOP的流程來走，不要惰性出來，要嚴格的執行。」

民進黨台中市議員江肇國指出，「非要等中央的調查出來，發現台中市政府都在說謊，發現台中市政府充滿了疏失，在這個時候妳才要來誠懇的面對自己錯誤，才要讓妳的局長下台。」

防疫人員仔細清消，拍賣區與作業區都不放過，6日中午12時解除活豬運輸限制，7日起拍賣屠宰解禁，雲林縣肉品市場全面消毒備戰。台中市第二市場的肉攤則是自主清消，花4個小時把砧板、刀具、工作機台全部清洗，期待開市。

豬肉攤商楊先生表示，「清潔打掃消毒，然後就是因為後天要開始賣豬肉了嘛，休息兩週，這些砧板、這些刀子，全部都要清理，環境都要清理，都要消毒過。」

台中市府表示，採檢非洲豬溫案例養豬場飼主陳姓豬農住家，包括大門門把、冰箱、廚餘桶、廚房等9處，結果皆為陰性，雖然疫情逐步解封，但案例養豬場周遭封鎖將持續，另外將全面開放台中市各級學校營養午餐使用溫體豬肉，但禁止打包。





