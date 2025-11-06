認非洲豬瘟防疫做得不夠 盧秀燕鞠躬道歉：媽媽做不好一樣要檢討

非洲豬瘟疫情獲得控制，今天中午開始解除活豬禁運，明天凌晨起恢復屠宰與拍賣。台中市長盧秀燕今天表示，「我們做的不夠好，身為市長我必須概括承受，我應該要道歉。」並率各局處首長鞠躬道歉，「媽媽做不好一樣要檢討改進。」

盧秀燕鞠躬道歉。（圖／中天新聞）

盧秀燕表示，有關於非洲豬瘟的各項管制措施會陸續開放解封，市民家人以及產業界的生活可以逐漸的回到正常，「在這時候我有幾句話要表達。第一，在這次的防疫的最重要任務，我們就是要把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，我們和中央團結合作，齊心齊力完成了這項的任務，在這個過程當中，對於中央給我們的指導、給我們的協助，我深表感謝。在這同時，也有很多各界的好朋友，包括許多的縣市長民意代表產業界，或者是許許多多的市民家人給我們的關心和鼓勵，我一併致謝。」

盧秀燕。（圖／中天新聞）

盧秀燕說，「第二，在這個防疫的過程當中，我們做的不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。除了致歉，在剛才我們已經發布了相關首長的人事異動。另外，整個事件的調查現在正在加速的進行當中，一有結果就會公布，在這個事件當中讓大家擔心了，我非常的抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進。」

台中市衛生局稽查案例場周邊東南亞餐飲店。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，台中市是一個努力向上進步的大城市，我們應該要做的更好，才能夠對得起大家這7年以來對我們的支持和愛護，「我們絕對會引以為戒，謝謝大家。」

