認非洲豬瘟防疫「做得不夠好」 盧秀燕鞠躬道歉：媽媽做不好要檢討改進

▲ (圖/資料照片)

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中爆發非洲豬瘟，台中市政府防疫過程頻頻出包，引發外界抨擊。台中市府今(6)日宣布免去農業局長張敬昌、環保局長陳宏益以及動保處長林儒良職務。台中市長盧秀燕稍早也出面率領市府團隊向社會大眾鞠躬致歉，表示「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。

台中梧棲一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情，中市政府在疫調及防疫過程連連出包，外界究責聲不斷。台中市政府在今日中午宣布，農業局長張敬昌和環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務未恪守中央防疫指引致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。動保處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

廣告 廣告

盧秀燕也在今日下午2點召開記者會，她表示非洲豬瘟管制將陸續解封，市民與各產業都將逐漸恢復正常生活。盧秀燕指出，在這次防疫最重要的任務，就是把疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，台中市府跟中央團結合作，齊心齊力完成這項任務。盧秀燕說，過程中中央給台中市府的指導以及協助，她深表感謝。另外，各縣市長、產業界以及市民家人給予關心鼓勵，她也在此一併致謝。

「在整個防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須蓋括承受，我應該要道歉」，盧秀燕率領市府團隊在鏡頭前向大眾鞠躬致歉，「除了致歉，剛才也已發布相關首長的人事異動，之前已經啟動整個事件調查，正在加速進行中，一有結果就會跟大家公布」。

盧秀燕強調，這次豬瘟事件讓大家擔心，她非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進。」盧秀燕說，台中是個努力向上進步的大城市，市府應該要做得更好，才能對得起7年來市民對市府團隊的支持愛護，「這個案件我們應該、絕對會引以為戒」。

(圖/資料照片)

▲ (圖/資料照片)

原始連結







更多華視新聞報導

台中爆非洲豬瘟！議員怒轟盧市府「垂直避難」：僅2基層員工被懲處

非洲豬瘟燒！ 台中區長PO「院長贊同防疫」影片惹議

中市府開鍘！非洲豬瘟防疫頻出包 農業局、環保局長與動保處長遭拔官

