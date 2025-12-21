認養不再靠運氣 新北市政府動保處推訓犬課程助毛孩安定

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）為協助新手飼主順利迎接毛寶貝、降低認養後適應壓力，新北市政府動保處推動「認養後訓犬課程」，透過專業訓犬師介入，陪伴飼主與犬隻建立穩定關係，讓認養不再成為雙方的壓力來源。

圖／放開心玩耍的「Lange」。（新北市政府動保處提供）

「Lange」今年3月經汐止民眾通報後進入新店動物之家，疑因長期流浪而出現高度緊張與缺乏信任感，經動物之家訓犬師、工作人員與志工長期陪伴照顧，牠才逐漸放下戒心；8月間，李小姐在看到動物之家分享的影片後，深受當時名為「柏拉圖」的牠吸引，決定給牠一個家。

進入新家庭後，「Lange」仍因環境轉換再度出現焦慮反應，甚至曾因驚慌掙脫牽繩，所幸並未走失，李小姐在心疼又無助的情況下，向新店動物之家求助；動物之家隨即轉介原訓練師到府評估，透過觀察居家環境與犬隻行為，確認問題源自新環境不適應，並為飼主量身規劃隔離空間、生活作息調整及減敏訓練。

在飼主與訓犬師持續配合下，「Lange」情緒逐漸穩定，成為家人眼中的「小暖男」；李小姐說，三次訓練課程下來，Lange明顯進步，不僅情緒放鬆，也不再害怕吹風機與剪指甲，訓練師同時傳授正確飼養觀念，讓全家在日常相處中都能靈活運用。

新店動物之家李站長指出，犬隻在認養初期出現吠叫、緊張或逃脫等行為，多半來自不安與環境改變，並非刻意不乖；動保處長楊淑方表示，凡向動物之家認養犬隻的飼主，若遇行為或教養困擾，可優先安排犬隻行為課程，必要時由訓犬師到府協助，期盼每隻被認養的毛寶貝，都能擁有一輩子溫暖的家。

