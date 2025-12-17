認養不怕適應期 新北動保處推訓犬課程助毛孩安心

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處推動「認養後訓犬課程」，協助新手飼主解決犬隻適應與行為問題。新店動物之家近期成功協助認養犬「Lange」克服對新環境的不安，在專業訓犬師到府指導與飼主耐心陪伴下，逐步穩定情緒，重拾快樂生活，也展現政策落實「無憂認養」的成效。

新店動物之家李站長指出，犬隻在認養初期出現吠叫、逃脫、緊張或自我保護等行為，多源自不安與環境改變，並非故意搗蛋。認養後適應期是建立信任的關鍵時刻，越早以正確方式引導，越能幫助動物穩定，避免誤解造成壓力累積。

新北市動保處表示，凡向動物之家認養犬隻的飼主，若遇行為或教養困擾，可優先安排至毛寶貝生命教育園區接受犬隻行為課程；認養3個月內若出現較嚴重行為問題，也可依狀況安排訓犬師到府協助，減輕飼主壓力、降低退回率。動保處期盼，每隻被認養的動物都能找到一輩子的溫暖家庭，也邀請民眾透過耐心與陪伴，給毛寶貝重新開始的機會。報名資訊請上新北市動保處官網。

