認養也能救野生動物 科博館攜手挺挺網絡推出《適得其所》巡迴展

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由挺挺網絡社會企業發起、自2023年起巡迴全臺並獲得關注的《適得其所：以動保挺野保巡迴展》，今（24）日於國立自然科學博物館登場。本次展覽由科博館與農業部生物多樣性研究所共同主辦，聚焦犬貓遊蕩及野生動物的生存議題，透過溫暖插畫與科學調查資料交織呈現，引領觀眾深入理解「伴侶動物」與「野生動物」所面對的複雜處境，思索更友善的共存之道。

今日開幕式匯聚學界、政府部門與民間團體，展現社會各界對動保與野保的關注。農業部生物多樣性研究所組長薛美莉、中興大學動物科學系助理教授林怡君特別到場致詞，分享實務與教學觀點。現場並由策展人劉偉蘋攜手清華大學副教授顏士清、屏東科技大學助理教授孫敬閔及台灣石虎保育協會翁唯真接力導覽解說，帶觀眾一看見遊蕩犬貓議題的現況與背後的生態意涵。

臺灣長期面臨遊蕩犬貓問題，犬貓是經過人類長期馴化的「伴侶動物」，並非「野生動物」，理應生活在人類的照顧之下，卻因為棄養、繁殖管理失衡等問題而長期遊蕩在外，不僅缺乏基本動物福利，也對生態平衡構成實質威脅。國際上評估圈養動物福祉的「動物五大自由」，包含「免於飢渴、不適、傷害與疾病、恐懼與緊迫」以及「表現自然行為」的權利，遊蕩犬貓皆難以享有。

策展人、挺挺網絡社會企業發起人劉偉蘋指出，根據農業部統計，臺灣目前仍有約14萬犬隻在街頭生活，缺乏妥善照顧，這些犬隻不只自身處境堪憂，更威脅到臺灣原生種野生動物，對石虎、草鴞、穿山甲等瀕危物種造成長期壓力與族群衝擊。

《適得其所》展覽核心概念以「認養不只幫助犬貓，也能協助拯救野生動物」為理念，從犬貓認養價值切入，延伸至對環境影響的全面理解，強調每一次棄養、餵食行為，都可能造成生態系的連鎖反應。

展覽設計巧思遍布，入口處以淺山棲地彩色插畫對照真實黑白紀錄影像，突顯遊蕩犬貓造成的現實處境；展場分為5五大區域，整合插畫、影像、科學資料與研究成果，引導觀眾理解動物福利、原生種與外來種等關鍵名詞概念，建立基礎認知，進而引發理性思辨。

其中包含顏士清博士於國際期刊《Scientific Reports》發表的長期調查：臺灣原生種哺乳動物如穿山甲、山羌、野兔、麝香貓等，被迫避開遊蕩犬隻活動範圍，甚至面臨棲地破壞與族群崩解壓力，因此遊蕩犬對生態的影響不容忽視。

展覽亦巧妙結合藝術創作提升情感連結，手作羊毛氈造景描繪伴侶動物與野生動物和平共存的理想狀態；採1比1真實比例製作的黏土穿山甲母子公仔可將育幼行為具像化，讓觀眾直觀理解犬隻攻擊導致尾部受傷，將嚴重妨礙穿山甲的挖掘、攀附與育幼功能，對其族群構成深遠衝擊。

科博館館長黃文山表示，生物多樣性與生態教育是我們長期關注的重點，此次巡迴展集結了社會企業、研究機構與教育單位的力量，期盼藉此展覽讓更多民眾建立正確理解與知識基礎，並透過落實飼主責任、認養代替購買、不棄養等實際行動，讓所有生命都能真正「適得其所」。

《適得其所：以動保挺野保巡迴展》即日起於科博館陽光過道北側展出至2026年3月22日，現場設有觀展問卷抽獎活動，並提供挺挺自製動物卡片尺、貼紙、筆記本等精美周邊小禮，展覽期間亦規劃推出策展人專場導覽及互動式遊戲活動。邀請民眾走入展場，重新思考人類與動物之間的關係，從日常行動做起，為更友善的環境與生態盡一份心力。