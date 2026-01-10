認養喵星人坐鎮辦公室 郭昱晴週末返立院加班鏟屎

（中央社記者郭建伸台北10日電）民進黨立委郭昱晴把毛小孩視為至親，半年前她從貓舍認養「芋圓OE」，讓貓咪坐鎮在自己的國會辦公室；儘管政治工作常須奔走南北，但有毛孩相伴就能排難解憂，就算疲憊也自願週末加班當「鏟屎官」。

行政院會8日通過「動物保護法」部分條文修正草案，草案重點包含強化飼主責任、提升收容管理、動物保護檢查員執法賦權、精進寵物產業管理，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，草案將送立法院審議。

談及寵物議題，郭昱晴回憶，從小就很喜歡寵物，孩提時期家中總有貓狗相伴成長，即便後來結婚育兒，家中的毛小孩也不曾間斷；大學時期她的動保意識逐漸成形，會照料路上的流浪動物，在網路社群還不發達的年代，自動自發擔任起「中途之家」角色，詢問好友是否要領養流浪貓狗。

談到毛小孩，郭昱晴有講不完的「育兒經」。她說，目前家裡有1犬3貓，最年長的狗名叫「默默」，是兒子學步時就到中途之家領養，陪伴她們已長達14年，其餘貓咪則是陸續認養。

郭昱晴表示，約莫半年前，她得知一隻從繁殖場退役但足部截肢的貓咪，便主動認養取名「芋圓OE」，讓貓在國會辦公室生活。由於從政後時常分享毛孩點滴，有網友替郭昱晴繪製Q版插圖，幕僚則將插圖應用在社群與年曆，替文宣品增添不少溫度。

郭昱晴坦言，毛小孩對她而言就如同家人，當結束一整天行程，回家坐在沙發上看電視時，有貓狗依偎在身邊是她感到最放鬆時刻；2024年擔任不分區立委後，與過往藝人工作截然不同，朝野在議場劍拔弩張，但慶幸能抽空回辦公室「吸貓」，讓她可適當排解壓力。

談及在國會辦公室生活的愛貓，郭昱晴指出，雖然她有擺設自動餵食機，但週末休假仍會特地返回辦公室餵飼料或清理貓砂。她笑說，「主子在這裡，奴才要回來加班」，就算週末返回辦公室當鏟屎官也不怕麻煩。

談及行政院力推動保法修正，郭昱晴表示，政院版草案增加飼主責任、提高虐待動物的刑度，這是社會共識；但她認為，飼主尋找走失寵物可能超過5天，對於寵物棄養應有合理認定，避免損及善意的飼主。

郭昱晴強調，待政院版草案送進立法院審查後，她會再與行政部門討論適當的條文，盼法案能盡快三讀通過，保障每個毛小孩的生命。（編輯：林克倫、翟思嘉）1150110