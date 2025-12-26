認養寵物不再只靠感覺 新北推AI媒合提高成功率

（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北市攜手數發部推「AI寵物認養媒合系統」，透過分析寵物性格與認養者生活型態等，提升認養成功率。農業局表示，傳統認養多是靠感覺，現升級為AI媒合能降低衝動認養與退養風險。

為提升毛孩認養率，新北市政府攜手數位發展部數位產業署，共同研發AI寵物認養媒合系統。新北市動保處耗時2年多，邀三牲工作室團隊幫8所動物之家、700多隻狗狗拍攝千張沙龍照，初期將近300隻狗狗沙龍照等影音交由數位產業署團隊資策會，以AI分析出犬隻性格。

新北市農業局今天在板橋動物之家舉行記者會，農業局長諶錫輝致詞表示，新北不只人口數最多，毛孩數量也最多。目前登記家犬約21萬隻，家貓截至上個月已逾16萬隻。不僅如此，新北市8處動物之家也是全台最多，且未像其他縣市發生爆棚現象，因新北犬貓認養率是全國第一，約逾9成。

諶錫輝說，傳統認養都是靠「第一眼感覺」，現在升級為AI媒合，降低衝動認養與退養風險，對民眾好、對動物更好。

數發部數位產業署副署長陳慧敏表示，這套系統透過AI分析毛孩的活力、專注度、友善度等性格特色，並結合認養者的生活型態與喜好，目前測試階段的媒合成功率已達85%。數發部這次不僅與新北合作，台北市也共同參與，未來希望能擴及到其他縣市。

藝人王樂妍、陳謙文也現場示範使用AI寵物認養媒合系統，登入配對平台（https://findpet.tw）後填寫自評問卷，接著選擇偏好的毛色、體型及性別，配對後系統會推薦符合使用者個性與條件的毛孩，點選後會有毛孩的個性介紹、特質分析等。

系統同時還有醫療地圖搜尋功能，可搜尋附近動物醫院，以及說明認養流程、養寵物所需準備及花費。

此外，為鼓勵民眾使用系統，只要經由系統媒合成功，可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等居家寵物用品。（編輯：林恕暉）1141226