認養新北老犬 新北動保加碼贈2000新北幣、豐富入厝禮

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〔記者黃子暘／新北報導〕為幫助更多收容動物找到家，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，今年起凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品；針對年老殘疾等不易認養的動物，市府再加碼贈新北幣2000元，盼讓更多老殘犬安心終老。

動保處介紹，中和動物之家有一隻叫「憨憨」的黑色中大型米克斯老犬，乍看集齊了不易被認養的條件，卻盼來了未來的飼主張小姐；張小姐想認養狗狗許久，到中和動物之家參訪時剛好遇到憨憨出來散步，竟浮現出一見鍾情的感覺，因此決意領養，儘管憨憨年老、有白內障，但是飼主全家悉心照顧，讓一開始怕生的憨憨成為已經會叼球找家人玩的狗狗，毛色變亮，體態也越來越健康，工作人員及志工都非常欣慰。

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動保處表示，動物之家收容毛寶貝因年紀較大或外型、健康狀況因素，往往較不易被認養，但老犬最大的優點是性格穩定，不太會暴衝及亂咬，經照料後，累積的社會化經驗也讓牠們學習指令很快速，是居家陪伴的好夥伴。

動保處說，動物之家地理位置較偏遠，盼透過這次長照動物加碼認養支持政策；除新北幣2000元，認養老殘犬可再獲得「新北市動物之家犬貓回春雙響炮」輔具、犬隻訓練等活動優惠，也可獲得「新北認養成犬入新厝送6好禮」外，認養長期照護犬貓名單中的犬貓，可享動保處及動物之家終生免費醫療支持，詳細資訊可至動保處官網或「新北市動物保護防疫處」粉專查詢。

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