認養1個月就走失不帶回！賓賓哥遭轟「把救狗當流量工具」

賓賓哥日前透過直播將流浪狗從醫院接回公司暫養。翻攝江建樺臉書

公益網紅「賓賓哥」先前因直播救援流浪狗而獲得不少網友讚賞，未料事隔一個月卻爆出狗隻走失後未打算帶回，引發外界質疑他消費愛心、炒作流量，掀起爭議。

直播救狗過程獲大批網友讚賞

賓賓哥上月18日深夜在社群發文透露，公司門口出現一隻虛弱老狗，當時牠瘦骨嶙峋、無力趴在地上，幾乎動彈不得。他與同事見狀立刻聯繫熱心粉絲協助，合力將狗狗送往24小時動物醫院急救，整個過程也同步開直播記錄，吸引大批網友關注，不少人留言大讚他暖心救援。

廣告 廣告

據《鏡週刊》報導，狗狗出院後暫時安置在公司照顧，賓賓哥表示會替牠尋找適合的認養家庭或狗園，期間也持續透過直播更新近況，粉絲紛紛感謝他的善舉。然而事隔約一個月，他卻突然在社群表示狗狗走失，引起網友擔心。隔天便有人在臉書貼出照片指出，狗狗已被捕捉並送往附近動物收容所，還標記賓賓哥通知「狗找到了」。

流浪狗被拾獲送往動物收容所。翻攝臉書

前後說法不一重創形象

不過，賓賓哥隨後的回應卻讓不少人傻眼。他解釋，公司長時間有貨車進出，既缺乏人手專門照護，也沒有合適空間讓狗狗遮風避雨，因此一直積極尋找其他安置地點；狗狗走失後雖曾派人尋找，但未能找回，得知已被送往動物之家後，僅表示會再評估最合適的照護方式。直播中更坦言，應該不會將狗帶回公司，可能就讓牠留在收容所。

此番說法與先前高調救援、承諾照顧到底的形象形成落差，讓不少當初被感動的網友感到失望，質疑他只是利用救狗議題博取關注、賺取流量，批評聲浪在網路上持續延燒。面對外界質疑，賓賓哥後續如何處理狗狗安置問題，也成為關注焦點。

賓賓哥日前透過直播將流浪狗從醫院接回公司暫養。翻攝江建樺臉書



回到原文

更多鏡報報導

56歲梁佑南消失8點檔3年！驚吐身體這部位出狀況 感嘆：冥冥中最好的安排

歌仔戲小生遭「私生飯」跟蹤 上演「移形換影術」擺脫！嗨喊：好像拍電影

超近距離大特寫！瑪格羅比情慾戲生理反應曝光 羞認：導演超懂撩

為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭