認馬德案疑雲重重！蔡正元質疑周刊掌握內情：資訊來源不單純

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》，日前遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，並裁定收押禁見。期間，《鏡週刊》多篇報導詳述林宸佑涉案內容、金流往來與法院裁押過程，引發社會高度關注。對此，前立委蔡正元昨（19）日質疑，相關媒體能持續掌握偵查細節，「資訊來源恐不單純」，甚至不排除涉及政治因素。

蔡正元質疑，週刊掌握「馬德」案偵查細節，資訊來源恐不單純。（圖／資料照）

《鏡週刊》獨家報導揭露，橋頭地檢署連月偵辦多起重大國安案件，查出林宸佑，涉嫌遭中共吸收，利誘現役及退伍軍人「手持五星旗拍攝投敵、效忠中國影片」，並且刺探軍機換取報酬。《鏡週刊》並披露，林宸佑近一年多疑透過地下匯兌、泰達幣收取中共大筆資金，行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸操作最新式防空飛彈的軍中人員，取得重要操作手冊與參數。

蔡正元表示，若真涉及國安案件，理應連律師都須限制出境，但媒體卻能持續掌握細節，甚至由《鏡週刊》不斷披露相關內容，「這些材料從哪裡來？不就是地檢署那邊來的，不然怎麼知道這麼多？」他質疑資訊來源不單純。

蔡正元指出，若國軍曾被要求自拍「效忠中共」影片，但中國大陸方面卻從未公開，「你叫阿兵哥去拍了以後大陸沒有放，那這是在幹嘛？我不懂。」他也質疑外傳中天記者僅以「幾千元」就能讓國軍拍攝相關影片，直言「原來我們阿兵哥幾千元就可以拍這種影片，很好笑，疑雲滿天」。 他進一步批評台灣司法缺乏追責制度，辦錯、判錯無須負責；同時指出該名中天記者過去在立法院強力追查民進黨官員、揭露「收受陸資賣台」與「中共在台協力者」等議題，讓綠營官員「不堪其擾」，認為此次事件恐與政治因素有關。

