認高市言所當言 林佳龍：日本是基於國家利益與安全思考

外交部長林佳龍認為，日本的立場本質上是基於自身國家利益與安全思考，所謂「台灣有事、即日本有事，也即日美安保有事」，牽涉美國角色並非日本片面行動。（摘自國會頻道）

立法院外交及國防委員會質詢聚焦中日情勢升溫。日本首相高市早苗日前在國會預算委員會點出「台灣若遭封鎖將危及日本存亡」，引發兩國緊張情勢升溫。外交部長林佳龍認為，日本的立場本質上是基於自身國家利益與安全思考，所謂「台灣有事、即日本有事，也即日美安保有事」，牽涉美國角色並非日本片面行動。

民進黨立委王定宇質詢時表示，日本的安全關切愈加明確，中國反應卻像要逼日本成為中國一部分，希望外交部說明政府對高市內閣的態度。

廣告 廣告

林佳龍回應，高市早苗提出的情境屬依法職責本分，她言所當言，並未收回相關說法。「有人」若因此不滿，如何處理、避免升高衝突是另一回事。林佳龍還提到，日本的立場本質上是基於自身國家利益與安全思考，所謂「台灣有事、即日本有事，也即日美安保有事」，牽涉美國角色並非日本片面行動。

林佳龍直言，中國對台灣長期霸凌，近期對菲律賓、對日本都如出一轍，問題在中國，中國在找事、找理由，台灣則需與美日菲共同管理，避免中國擦槍走火，做好危機預防。

王定宇追問，我國對日方是否有明確表態？林佳龍表示，我方支持高市早苗的印太政策與第一島鏈、南海、東海立場，相較之下，中共升高衝突是因「三個八十年」的政治節點，意圖動員民族主義、轉移焦點並擴張。我方與日本、美國及周邊國家都需共同管理中共製造的事端，避免情勢失控。

針對中國環日本軍演與各式禁制措施，林佳龍指出，相關演習本就存在，只是被媒體與輿論放大操作，形成認知作戰。他強調，面對中國的武器化手段，旅遊與經貿往來都要去風險化，如同美中已走向部分脫鉤。

林佳龍表示，日本此刻最需要台灣民意展現支持，他也呼籲國人以行動力挺高市早苗政府，「多去日本旅遊，現在正是好季節。」

【看原文連結】