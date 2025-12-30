認「不擔心中國對台軍演」情勢 川普：習近平未告知

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

中國解放軍近日在台灣周邊展開新一波大規模軍事演習，美國總統川普（Donald Trump）29日對此表示「不擔心」，並將相關行動形容為過去20至25年來持續進行的例行軍演，強調此舉並非新的升高情勢。

中國解放軍稍早宣布展開名為「正義使命2025」的軍演，在台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南與東部海空域進行實彈操演。中方稱此舉是對「台獨分裂勢力」及「外部勢力干涉」的嚴正警告，並劃設多個禁航、禁航區，要求無關船舶與航空器不得進入。海事單位另公布新增兩處實彈射擊區域，對航行安全造成影響。

而川普於美東時間29日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）共同出席記者會時指出，他與中國國家主席習近平「關係很好」，但習近平並未就此次軍演向他透露任何訊息或發出警告。

川普表示，「我當然有看到這些情況，但他沒有告訴我任何事，我也不相信他會跨越那條線。」並補充說，中國長達20年來一直在該區域進行海軍與軍事演習，「沒什麼好擔心的」，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，他們過去進行的規模還更大。

綜合外媒報導指出，儘管川普淡化軍演威脅，美國政府本月稍早才宣布對台軍售金額高達111億540萬美元，創下史上最大規模對台軍售案，內容包括海馬士（HIMARS）多管火箭系統、自走砲、反戰車飛彈與無人機。北京隨即強烈譴責，指控美方「粗暴干涉中國內政」。

北京一貫主張台灣為中國一部分，必要時不排除動用武力；而美國長期反對以武力改變現狀，並依《台灣關係法》提供防禦性武器。

值得注意的是，五角大廈日前向國會提交的報告指出，中國預期在2027年前具備「對台作戰並獲勝」的能力，並持續強化封鎖、飛彈打擊及對美軍太平洋部隊的應對方案，與川普的樂觀說法形成對比。

