認「乾女兒」卻當狼父！台南老闆撲倒女員工無恥喊：一次就好 鬼扯兩情相悅遭判3年

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

台南一名葉姓廣告公司老闆，認年輕女員工為「乾女兒」，卻在前年2月間，趁2人在實品屋驗收獨處時意圖性侵對方，女員工奮力抵抗直呼「我不要」，葉姓老闆才罷手，女員工驗傷提告。經台南地院審理後，認定他始終否認犯行，還鬼扯是兩情相悅、女員工引誘等推卸責任，日前依強制性交未遂罪，判處有期徒刑3年。

台南一名葉姓廣告公司老闆因性侵女員工未遂而遭判3年有期徒刑。（示意圖／unsplash）

判決指出，葉男前年2月趁著和女員工前往實品屋驗收時，在臥室強脫女員工衣物並觸摸胸部，儘管女方努力逃向浴室卻仍窮追不捨，硬是吸吮對方胸部，隨後又在2人於客廳談話的過程中，從短裙開叉處扯下女員工絲襪與內褲並觸碰私密處，更脫下自己褲子意圖性侵，不過在女員工奮力抵抗下沒能得逞。

女員工事後驗傷提告，強調自己在當下已多次明確表示「不要」，但葉男卻無視其意願，在強迫她時還重複說道「一次就好」。葉男則辯稱與女員工之間存有曖昧關係，2人會親嘴、擁抱，更指女方過去以「包養網站」向他暗示。

不過法院認定他說法並不合理，且他事後傳訊「今天真的超過了」，女員工的母親質問時，他直呼「我感覺好像是畜生不然就是禽獸…我就已經做完了.我也不知道該怎麼辦…」等，與葉男自稱「兩情相悅」、「自作多情」的說法有所出入。且根據驗傷報告，女方在肩膀、胸部、腰部、膝蓋等部位都有明確的抓痕及瘀痕，符合她供述的反抗過程。

法官審理後認定，葉男作為老闆和長輩，卻濫用自身職權及後輩信任，犯下強制猥褻等性侵害行為，嚴重傷害被害人的身心靈，且他始終否認犯行，甚至以兩情相悅、女員工引誘等說法推卸責任，對女員工造成二次傷害，犯後態度極為惡劣，日前依強制性交未遂罪判刑3年。全案可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

