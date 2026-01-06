認「國民黨變了」 黃國昌：藍白可合作 實現民進黨過去改革承諾

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌今（6）日中午接受節目專訪，談及過去對抗國民黨，現在卻跟國民黨合作，他稱，現在的國民黨，已不是以前的國民黨，以前國民黨對現在所推的改革法案，基本上是沒什麼興趣的；但現在藍、白兩黨卻能合作，一起在國會實現以前民進黨對台灣人所做的承諾，認「國民黨變了」。

黃國昌接受網路節目《直球對決》主持人蘭萱專訪，被問到過去因太陽花運動進入立法院，當時跟民進黨關係好，現在路線卻完全不同，黃國昌直言，自己感慨很深，過去是中研院學者時，一直走在公民運動的道路上，有一定理想性，這些改革若要實現，就必須要在立法院透過法案完成。

黃國昌指出，2016 年民進黨喊出的是，讓他們全面執政，這樣過去的口號才能完成，但當年真的讓民進黨過半，卻有很多改革法案被民進黨棄若敝屣，做都不做、徹底跳票，所以 2016～2020 年的四年讓他充滿挫折感。

黃國昌表示，在時力當時要投票過的都沒辦法，永遠投出來都只有 5 票，民進黨自己單獨就過半了，很多都是民進黨過去承諾過的，像是《集會遊行法》，說要把街頭還給人民，蔡英文 2008 年就承諾過，但 2016 年民進黨全面執政到蔡英文卸任，從沒履行過承諾，他對蔡英文、賴清德都很失望。

黃國昌提到，真正讓兩邊關係緊張的是《勞基法》修正，過去不斷稱跟勞工站在一起，作為最大號召的民進黨，竟然把《勞基法》修惡、侵害勞工權益，他曾到總統府前靜坐，下大雨，他在府前睡了三天，全身泡在水裡，但民進黨還是透過人數優勢碾壓；2019 年，他揭發華航私菸案，總統專機上竟有人運私菸，他監督這件事，瞬間變「中共同路人」，外界大概很難想像他心情的轉折，但對他而言，在台灣發展藍、綠外的第三勢力，一直是他相信的政治路線，才能在既有兩大黨之間，做好好的槓桿。

黃國昌說，很多人問他說過去對抗國民黨，現在卻合作，但不曉得有沒有人注意到，現在的國民黨已經不是以前的國民黨，從一個最簡單例子，以前國民黨對於我們現在所推的改革法案，基本上是沒什麼興趣的，但現在國民黨可以跟民眾黨合作，一起在國會實現以前民進黨對台灣人民所做的承諾。

黃國昌認為，「國民黨變了」，像是他在立法院跟國民黨立委羅智強、徐巧芯、牛煦庭、盧媽三子（指黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋）等人，彼此之間對於很多年輕人所關心的司法正義、居住正義、勞工權益等，都有滿接近的想法，也是為何能在立院合作，推動那麼多改革法案、順利通過。

黃國昌說，永遠要去記得一件事，在民主憲政制度下，全力的監督制衡，才能真的有效防止濫權、促進人民福祉，這才是在台灣參與政治時必須要時時刻刻必須放在心裡的關鍵。

黃國昌稱，在立法院質詢時，經常感受到憤怒、無力感，當這個人在面前說謊，只是要推卸責任、鬼打牆不肯面對錯誤、擺爛時，都讓他有這樣的感受，明明只要好好做，就可以履行承諾，卻不願意去做，他在立法院常常只是狗吠火車，也是為何讓他有無力感。

黃國昌直言，他後來慢慢感受到，在國會監督制衡很重要，但真正拿到行政權，才能落實。

