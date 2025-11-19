認「無法適應台北」步行多、交通亂 南部女嘆：是不是只能當鄉下老鼠？

一名南部網友喊「無法適應台北」，認為人太多、交通雜亂。（示意圖／方萬民攝）

一名長年生活在台灣南部與中部的女子，近期在網路上發文分享，因活動需求多次北上台北，但發現不論是步行距離、交通狀況、停車費用，甚至人潮密度，都讓她感到極度不適應，「每次事情辦完就只想趕快逃離台北」。貼文曝光，引發網友熱烈討論。

該名女子在網路論壇Dcard發文表示，因習慣南部以機車代步，即便前往附近超商也不太會走路，因此在台北搭捷運必須步行一大段，讓她相當不習慣。不僅如此，她認為捷運乘客眾多、時常沒座位能坐，使她常感到疲憊。

廣告 廣告

此外，在台北開車也讓原PO直呼崩潰，她用「塞」與「亂」形容台北交通。她回憶曾在河堤附近無故塞車至少半小時，進退不得；最近一次載東西上台北，不但難停車，價格更讓她大喊不可思議：「一小時120元是怎樣？還停滿的？」

文章中她也質疑台北車站周邊高架道路設計複雜，不僅自己曾因錯過匝道而感到困惑，連自豪從不在台北開錯路的丈夫也同樣在那條路走錯。最後，她坦言最難適應的仍是路上有滿滿的人潮，使她懷疑自己「是不是只適合當鄉下老鼠」，並詢問網友：生活在北部的人，都可以接受這些事情嗎？

貼文曝光後，不少北部網友紛紛留言表示，「除了天氣之外，想不到台北任何缺點」、「我就問哪個國家的首都不塞車、不人擠人」、「台北有台北的好啊，交通方便，公車捷運就贏外縣市了，還有醫療資源相對普及跟方便，教育資源也普及」、「資源都很集中」、「妳嫌捷運要走很久，但光是有捷運，就已經狠甩其他六都了，剩下六都的捷運都超難用」、「我覺得有完整的大眾運輸真的很棒」。

另有部分網友點頭認同，「同意，每次問台北人台北好在哪，只會說交通方便，在台中開車、騎車舒舒服服，直接到目的地，好停車又沒有末班車問題」、「真的超有同感，我感受不到台北的方便，只感受到台北的窒息跟不便，還有不合理的房價跟破爛的房子」、「我也是，所以我待了一年就滾了，食物也不太合口味」、「台北開車真的是地獄」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚