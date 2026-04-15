認「考慮選高雄黨部主委」！黃捷徵詢各方意見：希望市長、議員全壘打

記者楊士誼／台北報導

民進黨五月展開地方黨部改選，除新科立委吳沛憶登記參選台北市黨部主委外，立委黃捷今（15）日也證實有考慮參選高雄市黨部主委。她表示，參選當然是希望年底大選可以順利、高雄市長與議員全壘打，「所以目前確實有這樣的規劃」。她也表示，下週就是登記時間，如正式確定，她就會出現在黨部門口。

黃捷上午受訪表示，確實考慮選高雄市黨部主委，「現在其實就是在跟各方傾聽、拜訪，也希望說徵詢黨內前輩的意見」，各派系的前輩都有拜訪，包括立委、議員，還有很多資深的前輩，都給自己很好的意見。

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黃捷直言，自己的想法很簡單，如果真的要參選，當然希望年底的大選可以順利。包括協助賴瑞隆順利參選市長，高雄市民進黨的議員也提名34席，希望可以在議會達到直接過半的結果，希望市長、議員全壘打。「所以目前確實有這樣的規劃」，而下週就是高雄市民進黨黨部的登記，如有正式確定，自己就會出現在黨部門口，也歡迎大家多多的支持、鼓勵。

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