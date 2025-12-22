認「與未成年性交」賠65萬和解 孫生發限動爆：拳願設局欺負人

網紅孫生（孫羿泩）近來深陷性騷風波，導致事業重創。（翻攝自孫生臉書）

網紅孫生（孫羿泩）近來深陷性騷風波，導致事業重創，20日出席拳願格鬥賽賽前記者會，遭到自稱受害者出面指控，一度讓場面失控。對此，孫生昨（21日）在網路上發文自爆遭到主辦單位設局陷害，痛批這行為根本欺負人。

孫生的拳賽對手從Joeman換到格鬥賽執行長秋偉，記者會上，秋偉特地安排了一位自稱「受害者」的女性上台跟孫生對質，讓孫生當場翻臉，認為已跟這位女孩65萬元和解，不解為何主辦單位要這樣弄他，期間孫生經紀人JERRY也衝上台嗆秋偉設局孫生，雙方相當火爆，孫生更在記者會沒未結束時就氣憤離場，留下尷尬的秋偉與主辦單位。

對此，孫生昨限動發文表示，「拳願，謝謝你們。你們每一個人的嘴臉，如何欺騙我設局我，我全都記住了」，大呼好好一場運動比賽，雙方認真努力備賽給觀眾一個好看的比賽不好嗎？怒斥「你們非要這樣欺負人，我有辦法不付違約金也不出賽」，並怒嗆：｢打拳賽？我連命都可以不要，我這條命生下來那刻起就已經夠爛了」，他也向老天爺喊話：耶穌，對不起，我已經很努力心態強大了。

回顧失控記者會，孫生20日出席拳願格鬥賽賽前記者會，期間突然有一名自稱受害者女子，現身控訴「在我未成年時，以拍攝名義約我去旅館」，孫生則回擊「好好笑，你是來我家欸」「哈囉你還跟我要65萬欸」，更崩潰的怒吼「我已經賠妳65萬元了，妳還要怎樣！」坦言當年對方未成年，但強調雙方已達成和解，孫生經紀人也衝上台，「這位小姐，孫生已經賠償65萬元給妳，就是已經和解了，妳這樣是違法。」並認為主辦單位設局孫生。

事後孫生受訪，坦言當時對方未成年，但以新台幣65萬元和解了，更強調兩人是合意性交，並非強迫性侵，也表示相關事件已經過警方與檢察官調查，部分案件獲得不起訴處分，若未來司法仍有判決結果，也願意依法承擔，期間還講到崩潰哽咽，痛訴近年接連遭指控，讓他身心承受巨大壓力，「很多根本不是事實的指控一起出現。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

