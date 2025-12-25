認1惡疾唱歌會走音 「朱孝天疑自爆被假唱」揭內幕！掀網論戰

朱孝天開戰F3。（翻攝自微博、相信音樂提供）

F4今年7月睽違多年夢幻合體，如今朱孝天與相信音樂撕破臉後，新歌及巡演都成F3。朱孝天近日更是連連開砲，指F3在他被網暴的時候，還是選擇了悶聲發大財，接著爆料自己明明因病唱歌容易走音，最後公開的影片卻是正常的，暗指「大家可以琢磨一下」，再度掀起假唱爭議。

朱孝天再於粉絲群組爆料，自己因耳朵遭受噪性傷害，導致持續耳鳴，因此唱歌時會有走音問題，但仍堅持全開麥演出，自認不能欺騙消費者，「我在台北小巨蛋和北京鳥巢其實都跑調了，但是放出來的視頻（影片）裡一點都聽不出來……大家可以琢磨一下……」。

朱孝天爆料一出，被網友猜測是在酸五月天先前的「假唱」風波爭議，並掀起網路論戰。據了解，五月天2023年陷入假唱風波，當時中國甚至對五月天假唱風波展開調查，事隔近6個月官方調查結果終於公布結果，指未發現涉及違法行為。

事實上，對於粉絲仍期待F4重組，朱孝天近日也冷回「應該沒有了... 我都被網暴成這樣了」，直言F3（言承旭、周渝民、吳建豪）是「悶聲發大財」並表示未來不會再見面了，「演不出那種感覺了。」

