認1.25兆國防預算合乎合理 王世堅拋新想法：可邀賴清德說明國家困境

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德拋出未來8年投入1.25兆國防特別預算，在野立委喊話總統親自赴立院做國情報告。對此，民進黨立委王世堅今（29）日認為，不一定要賴總統親自說明1.25兆涵蓋項目，但可以請他說明「國家正面臨哪些困境」，不過是否邀賴清德到立法院，還是要召開院由大家一起決定。

面對1.25兆國防特別預算，行政院會日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送交立法院審查。不過，國民黨立院黨團副書記長林沛祥提出，邀請賴清德總統赴立法院做國情報告，民眾黨立委張啓楷也表達相同主張，認為賴總統應親自說明軍購細項。

王世堅今日出席辦公室主任、中山大同候選人賴俊翰聯合服務處開幕茶會。王世堅表示，賴總統提出1.25兆國防特別預算，其實是合乎情理也意料之中，因為因應國際情勢的變化，美國作為自由世界的龍頭，也要求歐盟、日本、韓國、台灣等自由世界的其他盟方，都應該提升國防預算。

王世堅說，面對兩岸緊張對峙，尤其中共多次恫嚇要武統台灣，我們當然要提升國防，相信不論是賴清德、蔡英文，甚至是馬英九在位總統，主責國防、外交、兩岸政策大計時，他也會決定要保衛國家，

王世堅提出，賴總統提出金額後，後續實際執行項目，立法院當然必須來監督，這是必然的，不一定要賴總統本身到立法院做國情報告，立法院應召開院會，決定是否邀請賴總統來做國情報告，這是要大家一起來決定的。

王世堅認為，1.25兆國防特別預算涵蓋哪些內容？美軍交付武器期程如何？這些問題倒是不需要總統來回答，但可以邀請總統說明，現在國家正面臨哪些困境？這些由賴總統來說明可能比較洽當，層面可能更高，更能喚起國人的注意。

